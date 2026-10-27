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En el centro de las críticas

Juan Román Riquelme habló sobre Sebastián Villa tras sus flojos rendimientos

Aunque en Independiente Rivadavia Sebastián Villa logró brillar, coronarse campeón y ganarse la cinta de capitán, en Boca la realidad es muy diferente

Emanuel Trilla Donoso
Por Emanuel Trilla Donoso [email protected]
Sebastián Villa está muy lejos de la versión mostrada en Independiente Rivadavia.

Sebastián Villa está muy lejos de la versión mostrada en Independiente Rivadavia.

Sebastián Villa había encontrado su lugar en Mendoza y, más precisamente, en Independiente Rivadavia, club donde se convirtió en un referente del plantel con el que conquistó la Copa Argentina. No obstante, el delantero optó por marcharse en plena Copa Libertadores para regresar a Boca, donde su nivel futbolístico mermó de manera preocupante.

En la antesala del Superclásico fue Juan Román Riquelme quien salió a bancar al colombiano en diálogo con el periodista Flavio Ázzaro en el programa de streaming No podemos perder.

Juan Rom&aacute;n Riquelme banc&oacute; a Sebasti&aacute;n Villa.

Juan Román Riquelme bancó a Sebastián Villa.

Riquelme lo admitió: no hubo un imitador

En la madrugada del domingo Raúl Cascini y Juan Román Riquelme, junto a otros amigos, se comunicaron con Flavio Ázzaro a través de un llamado telefónico donde el ex mediocampista de contención picó la previa del Superclásico ya que confirmó que asistiría al programa "después de ganarle a Ponzio", además chicaneó al entrenador de River al manifestar que "trabajaba de lo mismo que yo, pero no los escucho decir eso. Ahora es técnico".

Luego, detrás de su voz, se escucho al presidente de Boca quien tiró una frase que caló hondo en el Mundo Xeneize: "Sabés el asado que nos comimos, estamos acá hechos mierda"; sus palabras quedaron resonando al punto que el periodista tuvo que aclararles que estaban al aire.

Frente a la caótica situación en las redes sociales salieron a defender a los referentes de Boca manifestando que se trataba de imitadores y que todo se trataba de una humorada; no obstante, fue el propio presidente quien descartó esa versión.

"Lo único que fue medio raro porque empezaron a bromear y nosotros también. Vos sabés que no miro mucho la tele, después me enteré que estabamos en vivo, decimos boludeces como siempre cuando tenemos la suerte de hablar por teléfono", explicó Riquelme.

Sebasti&aacute;n Villa est&aacute; lejos de su mejor versi&oacute;n.

Sebastián Villa está lejos de su mejor versión.

Juan Román Riquelme defendió a Sebastián Villa tras sus flojos rendimientos

En la conversación que accidentalmente salió al aire, Riquelme dejó entrever una crítica hacia el Vasco Arruabarrena por no incluir a Sebastián Villa contra Independiente cuando tiró: "Nos enteramos que Villa no jugaba y nos quedamos".

Es por eso que cuando el presidente Xeneize visitó el programa de Ázzaro, el periodista le consultó sobre la situación del colombiano: "Cuando volvimos a traer al club a Villa lo han criticado mucho, le han pegado bastante".

"Estamos contentos de tenerlo en el club, creemos que nos puede ayudar mucho y después tenemos la suerte de contar con jugadores muy buenos que lo están haciendo bien y que nos están ayudando para que el equipo pueda competir", concluyó Juan Román Riquelme.

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