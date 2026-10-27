Juan Román Riquelme habló sobre Sebastián Villa tras sus flojos rendimientos

Luego, detrás de su voz, se escucho al presidente de Boca quien tiró una frase que caló hondo en el Mundo Xeneize: "Sabés el asado que nos comimos, estamos acá hechos mierda"; sus palabras quedaron resonando al punto que el periodista tuvo que aclararles que estaban al aire.

Frente a la caótica situación en las redes sociales salieron a defender a los referentes de Boca manifestando que se trataba de imitadores y que todo se trataba de una humorada; no obstante, fue el propio presidente quien descartó esa versión.

"Lo único que fue medio raro porque empezaron a bromear y nosotros también. Vos sabés que no miro mucho la tele, después me enteré que estabamos en vivo, decimos boludeces como siempre cuando tenemos la suerte de hablar por teléfono", explicó Riquelme.

Sebastián Villa está lejos de su mejor versión.

Juan Román Riquelme defendió a Sebastián Villa tras sus flojos rendimientos

En la conversación que accidentalmente salió al aire, Riquelme dejó entrever una crítica hacia el Vasco Arruabarrena por no incluir a Sebastián Villa contra Independiente cuando tiró: "Nos enteramos que Villa no jugaba y nos quedamos".

Es por eso que cuando el presidente Xeneize visitó el programa de Ázzaro, el periodista le consultó sobre la situación del colombiano: "Cuando volvimos a traer al club a Villa lo han criticado mucho, le han pegado bastante".

"Estamos contentos de tenerlo en el club, creemos que nos puede ayudar mucho y después tenemos la suerte de contar con jugadores muy buenos que lo están haciendo bien y que nos están ayudando para que el equipo pueda competir", concluyó Juan Román Riquelme.