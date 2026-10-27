Alfredo Berti sigue haciendo historia en Independiente Rivadavia y lidera un ranking en el fútbol argentino

Bajo su conducción, la Lepra no solo se afianzó en la máxima división del fútbol argentino, sino que además alcanzó hitos dorados como la obtención de la Copa Argentina y la histórica participación en la Copa Libertadores.

Foto: Cristian Lozano/ Diario UNO

Un registro para el recuerdo en la Liga Profesional

Para entender la dimensión del hito que encabeza Alfredo Berti, basta con mirar el panorama general de la Primera División. Mientras la gran mayoría de las instituciones ha cambiado de entrenador en dos o tres oportunidades a lo largo del último año y medio, en Mendoza el tiempo parece haberse detenido a favor del Azul.

Con la clasificación garantizada a copas internacionales para el próximo año y el respaldo incondicional tanto de la dirigencia como de la hinchada, Independiente Rivadavia demuestra que la continuidad de los procesos rinde sus frutos.

Alfredo Berti, con trabajo silencioso y resultados categóricos, sigue escribiendo las páginas más gloriosas del club y demuestra que, en el fútbol argentino, la convicción aún puede ganarle a las urgencias.