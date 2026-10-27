Alfredo Berti continúa haciendo historia grande al frente de Independiente Rivadavia y hoy ostenta un logro difícil de dimensionar: es el DT con mayor permanencia ininterrumpida en su cargo de toda la Liga Profesional.
Alfredo Berti sigue haciendo historia en Independiente Rivadavia y lidera un ranking en el fútbol argentino
El entrenador de la Independiente Rivadavia marca un hito en el banco de suplentes. Todos los detalles, en la nota
Desde aquel recordado debut en el banco de Independiente Rivadavia el 31 de agosto de 2024, Berti acumula un total de 786 días al frente del primer equipo. En una categoría habituada a la trituradora de técnicos, sacarle casi cinco meses de ventaja a su escolta: Mauricio Pellegrino en Lanús.
Berti, el DT con más permanencia en el fútbol argentino
El trabajo de Alfredo Berti en Independiente Rivadavia se ve reflejado fin de semana tras fin de semana: logró forjar una identidad colectiva basada en la disciplina táctica, la actitud y a eficacia.
Bajo su conducción, la Lepra no solo se afianzó en la máxima división del fútbol argentino, sino que además alcanzó hitos dorados como la obtención de la Copa Argentina y la histórica participación en la Copa Libertadores.
Un registro para el recuerdo en la Liga Profesional
Para entender la dimensión del hito que encabeza Alfredo Berti, basta con mirar el panorama general de la Primera División. Mientras la gran mayoría de las instituciones ha cambiado de entrenador en dos o tres oportunidades a lo largo del último año y medio, en Mendoza el tiempo parece haberse detenido a favor del Azul.
Con la clasificación garantizada a copas internacionales para el próximo año y el respaldo incondicional tanto de la dirigencia como de la hinchada, Independiente Rivadavia demuestra que la continuidad de los procesos rinde sus frutos.
Alfredo Berti, con trabajo silencioso y resultados categóricos, sigue escribiendo las páginas más gloriosas del club y demuestra que, en el fútbol argentino, la convicción aún puede ganarle a las urgencias.