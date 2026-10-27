Los cambios que analiza la AFA para los torneos de la Liga Profesional en la temporada 2027

De esta manera la tabla anual pasará a ser la única válida y tal como hasta hora otorgará al que sume más puntos el titulo de campeón de Liga, determinará la clasificación a las copas internacionales y también uno de los descensos.

El nuevo formato estaba pensado para 2028, pero es un hecho que comenzará a usarse el año que viene y el objetivo es terminar con algunas inequidades propias del sistema de dos zonas en las que, por ejemplo, el campeón de la tabla anual o los clasificados a las copas solo juegan durante la temporada con los equipos de su misma zona.

Otra "injusticia" es que el haber dos zonas hay equipos que clasifican a los playoffs con menos puntos que otros que se quedan afuera en la otra zona.

Las claves del nuevo formato de competencia del fútbol argentino