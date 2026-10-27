Meningitis posquirúrgica: confirmaron el quinto contagio y son 10 los casos que se investigan

El quinto caso corresponde a una infección en el sitio quirúrgico después de una operación realizada en septiembre, cuya relación con los episodios de octubre todavía se investiga.

Entre los pacientes con infección confirmada se registraron 2 fallecimientos. Otros 2 pacientes fallecidos continúan clasificados como casos sospechosos, sin confirmación microbiológica de la bacteria, por lo que todavía no se puede establecer si sus muertes estuvieron relacionadas con el brote.

De los pacientes que siguen internados, 2 permanecen graves en terapia intensiva y uno está en sala común. El paciente operado en septiembre ya recibió el alta médica.

Investigan el origen de la contaminación

La investigación sanitaria comenzó después de que ingresaran pacientes al Hospital Central con infecciones detectadas tras haber sido operados en el Hospital Privado. El alerta se activó el miércoles 21 de octubre y al día siguiente se desplegó una inspección en la clínica.

La principal hipótesis apunta a una posible contaminación de algún insumo, medicamento, solución o material utilizado durante las intervenciones quirúrgicas. La serratia marcescens es una bacteria asociada a infecciones intrahospitalarias que puede proliferar en ambientes húmedos.

Los quirófanos del Hospital Privado de Mendoza continúan cerrados en forma preventiva.

Para establecer cómo se produjo la infección, equipos de las áreas de Epidemiología, Farmacia, Control de Infecciones y Recursos Físicos trabajan en la revisión de los protocolos de atención y en la reconstrucción de los circuitos médicos. También se tomaron muestras para analizar anestésicos, antisépticos, instrumental, medicamentos y otras soluciones utilizadas en las operaciones.

La investigación sanitaria busca identificar el origen del brote. La determinación de eventuales responsabilidades legales, en caso de que las hubiera, corresponde a la Justicia.

Continúa la suspensión preventiva de los quirófanos

El Ministerio de Salud dispuso la suspensión preventiva de las intervenciones quirúrgicas en el Hospital Privado mientras avanzan las inspecciones y se evalúan las condiciones de seguridad del establecimiento. La clínica deberá realizar las mejoras necesarias antes de retomar la actividad quirúrgica.

En una primera etapa, las autoridades habían identificado a diez personas que pasaron por el mismo quirófano y quedaron bajo vigilancia médica. Con la confirmación del quinto caso, la investigación continúa para establecer las circunstancias en las que se produjeron las infecciones.

Qué deben hacer los pacientes operados en octubre

El Ministerio de Salud recomendó a quienes hayan sido sometidos a intervenciones quirúrgicas en el Hospital Privado durante octubre que consulten de inmediato si presentan síntomas compatibles con una infección de este tipo.

Entre las señales de alarma se encuentran:

Fiebre alta.

Dolor de cabeza intenso.

Vómitos.

Rigidez de nuca.

Alteraciones de la conciencia u otros síntomas neurológicos.

Ante cualquiera de estos síntomas, es importante acudir a una guardia médica y mencionar el antecedente de la cirugía realizada en el establecimiento.

La meningitis es una inflamación de las membranas que recubren el cerebro y la médula espinal. Puede tener distintas causas y, ante la sospecha de una infección bacteriana, requiere evaluación médica urgente.