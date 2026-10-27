El brote de meningitis posquirúrgica vinculado al Hospital Privado de Mendoza comprende 10 pacientes bajo investigación: 5 tienen infección confirmada por la bacteria Serratia marcescens, 3 son sospechosos y 2 casos fueron descartados como contagiados.
Meningitis posquirúrgica: confirmaron el quinto contagio y son 10 los casos que se investigan
Se investiga si la bacteria se encontraba en los quirófanos de la clínica. Hay dos personas graves y dos fallecidos que podrían haber padecido la infección
Entre los casos confirmados hay 2 fallecidos y 2 pacientes graves internados en terapia intensiva. Otro paciente permanece en sala común y el quinto recibió el alta. Además, hay otros 2 fallecidos entre los casos sospechosos, cuyas muertes todavía no se vincularon con la bacteria.
Cinco pacientes contagiados y 2 nuevos fallecimientos sospechosos
Fuentes cercanas a la clínica Hospital Privado indicaron que la investigación comprende 10 pacientes: 5 con aislamiento de Serratia marcescens, 3 casos sospechosos y 2 descartados. Entre los 5 pacientes con la bacteria, 3 tienen meningitis confirmada mediante el análisis del líquido cefalorraquídeo, mientras que otro presenta la bacteria en sangre y sospecha de meningitis, sin confirmación mediante ese estudio.
El quinto caso corresponde a una infección en el sitio quirúrgico después de una operación realizada en septiembre, cuya relación con los episodios de octubre todavía se investiga.
Entre los pacientes con infección confirmada se registraron 2 fallecimientos. Otros 2 pacientes fallecidos continúan clasificados como casos sospechosos, sin confirmación microbiológica de la bacteria, por lo que todavía no se puede establecer si sus muertes estuvieron relacionadas con el brote.
De los pacientes que siguen internados, 2 permanecen graves en terapia intensiva y uno está en sala común. El paciente operado en septiembre ya recibió el alta médica.
Investigan el origen de la contaminación
La investigación sanitaria comenzó después de que ingresaran pacientes al Hospital Central con infecciones detectadas tras haber sido operados en el Hospital Privado. El alerta se activó el miércoles 21 de octubre y al día siguiente se desplegó una inspección en la clínica.
La principal hipótesis apunta a una posible contaminación de algún insumo, medicamento, solución o material utilizado durante las intervenciones quirúrgicas. La serratia marcescens es una bacteria asociada a infecciones intrahospitalarias que puede proliferar en ambientes húmedos.
Para establecer cómo se produjo la infección, equipos de las áreas de Epidemiología, Farmacia, Control de Infecciones y Recursos Físicos trabajan en la revisión de los protocolos de atención y en la reconstrucción de los circuitos médicos. También se tomaron muestras para analizar anestésicos, antisépticos, instrumental, medicamentos y otras soluciones utilizadas en las operaciones.
La investigación sanitaria busca identificar el origen del brote. La determinación de eventuales responsabilidades legales, en caso de que las hubiera, corresponde a la Justicia.
Continúa la suspensión preventiva de los quirófanos
El Ministerio de Salud dispuso la suspensión preventiva de las intervenciones quirúrgicas en el Hospital Privado mientras avanzan las inspecciones y se evalúan las condiciones de seguridad del establecimiento. La clínica deberá realizar las mejoras necesarias antes de retomar la actividad quirúrgica.
En una primera etapa, las autoridades habían identificado a diez personas que pasaron por el mismo quirófano y quedaron bajo vigilancia médica. Con la confirmación del quinto caso, la investigación continúa para establecer las circunstancias en las que se produjeron las infecciones.
Qué deben hacer los pacientes operados en octubre
El Ministerio de Salud recomendó a quienes hayan sido sometidos a intervenciones quirúrgicas en el Hospital Privado durante octubre que consulten de inmediato si presentan síntomas compatibles con una infección de este tipo.
Entre las señales de alarma se encuentran:
- Fiebre alta.
- Dolor de cabeza intenso.
- Vómitos.
- Rigidez de nuca.
- Alteraciones de la conciencia u otros síntomas neurológicos.
Ante cualquiera de estos síntomas, es importante acudir a una guardia médica y mencionar el antecedente de la cirugía realizada en el establecimiento.
La meningitis es una inflamación de las membranas que recubren el cerebro y la médula espinal. Puede tener distintas causas y, ante la sospecha de una infección bacteriana, requiere evaluación médica urgente.
En pocas palabras
- Quinto caso: se confirmó un nuevo contagio de meningitis posquirúrgica en Mendoza, elevando a cinco los afectados.
- Investigación en curso: se indaga el origen de la bacteria Serratia marcescens, que provocó dos fallecimientos, y los quirófanos permanecen cerrados.
- Recomendaciones sanitarias: pacientes operados en octubre en el Hospital Privado deben consultar a un médico ante síntomas de infección.