El Ministerio de Salud y Deportes de Mendoza dispuso la suspensión preventiva de las cirugías en el Hospital Privado de Mendoza tras detectar un brote de meningitis posquirúrgica por Serratia marcescens. Hasta el momento, las autoridades sanitarias identificaron 4 pacientes con la infección, 2 de los cuales fallecieron.
Brote de meningitis posquirúrgica: cerraron los quirófanos de un hospital privado tras 2 muertes
Cuatro pacientes operados en el Hospital Privado de Mendoza contrajeron una infección por la bacteria Serratia marcescens y dos fallecieron
La alerta se activó el miércoles 21 de octubre, luego de detectar casos de pacientes que habían sido operados en ese establecimiento privado y que posteriormente recibieron atención en el Hospital Central.
Al día siguiente, equipos técnicos provinciales inspeccionaron las instalaciones y comenzaron a investigar el origen de las infecciones.
Investigan el origen de las infecciones en el hospital
El operativo estuvo a cargo de la Dirección de Epidemiología, el área de Infraestructura y Habilitaciones y la Dirección de Farmacia. Como primera medida preventiva, el Ministerio suspendió la actividad quirúrgica del establecimiento hasta que concluya la investigación técnica y epidemiológica.
Durante las inspecciones por el brote de meningitis posquirúrgica, los equipos tomaron muestras para estudios de laboratorio y comenzaron a analizar los procedimientos quirúrgicos, los anestésicos, los antisépticos y los materiales utilizados. La investigación también contempla medicamentos, soluciones e instrumental que podrían haber intervenido en la contaminación.
Cuatro casos confirmados y dos fallecimientos
Los especialistas identificaron cuatro casos confirmados de infección por serratia marcescens en pacientes que habían sido intervenidos quirúrgicamente en el hospital. Dos de esas personas fallecieron.
Las autoridades sanitarias investigan las circunstancias clínicas de ambas muertes y su posible relación con el evento infeccioso.
Por el momento, el Ministerio mantiene activa la investigación microbiológica y la búsqueda de otros pacientes que podrían haber estado expuestos.
Qué deben tener en cuenta quienes se operaron en octubre
El Ministerio de Salud recomendó que las personas que hayan sido sometidas a una cirugía durante octubre en el Hospital Privado de Mendoza consulten a un médico si presentan síntomas como fiebre alta, dolor de cabeza intenso, vómitos, rigidez de nuca, alteraciones del estado de conciencia u otros signos neurológicos.
La investigación se concentra en las intervenciones realizadas durante octubre y en las posibles exposiciones relacionadas con la atención quirúrgica. Mientras continúan los análisis, las autoridades buscan determinar la fuente de contaminación y establecer si existen otros pacientes afectados.
En pocas palabras
- Brote infeccioso: cuatro pacientes infectados con Serratia marcescens en el Hospital Privado de Mendoza, con dos fallecimientos confirmados.
- Cierre preventivo: el Ministerio de Salud de Mendoza suspendió las cirugías en el hospital para investigar el origen de las infecciones.
- Recomendación sanitaria: se insta a quienes se operaron en octubre a consultar médico ante síntomas febriles o neurológicos.