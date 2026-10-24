Brote de meningitis posquirúrgica: cerraron los quirófanos de un hospital privado tras 2 muertes

Investigan el origen de las infecciones en el hospital

El operativo estuvo a cargo de la Dirección de Epidemiología, el área de Infraestructura y Habilitaciones y la Dirección de Farmacia. Como primera medida preventiva, el Ministerio suspendió la actividad quirúrgica del establecimiento hasta que concluya la investigación técnica y epidemiológica.

Durante las inspecciones por el brote de meningitis posquirúrgica, los equipos tomaron muestras para estudios de laboratorio y comenzaron a analizar los procedimientos quirúrgicos, los anestésicos, los antisépticos y los materiales utilizados. La investigación también contempla medicamentos, soluciones e instrumental que podrían haber intervenido en la contaminación.

Investigan el origen de la meningitis en el Hospital Privado de Mendoza, la cual podría haberse generado en los quirófanos. Imagen ilustrativa

Cuatro casos confirmados y dos fallecimientos

Los especialistas identificaron cuatro casos confirmados de infección por serratia marcescens en pacientes que habían sido intervenidos quirúrgicamente en el hospital. Dos de esas personas fallecieron.

Las autoridades sanitarias investigan las circunstancias clínicas de ambas muertes y su posible relación con el evento infeccioso.

Por el momento, el Ministerio mantiene activa la investigación microbiológica y la búsqueda de otros pacientes que podrían haber estado expuestos.

Qué deben tener en cuenta quienes se operaron en octubre

El Ministerio de Salud recomendó que las personas que hayan sido sometidas a una cirugía durante octubre en el Hospital Privado de Mendoza consulten a un médico si presentan síntomas como fiebre alta, dolor de cabeza intenso, vómitos, rigidez de nuca, alteraciones del estado de conciencia u otros signos neurológicos.

La investigación se concentra en las intervenciones realizadas durante octubre y en las posibles exposiciones relacionadas con la atención quirúrgica. Mientras continúan los análisis, las autoridades buscan determinar la fuente de contaminación y establecer si existen otros pacientes afectados.