El deporte que no se ve

Arrancando por lo más taquillero, el hockey sobre césped coronó en su gala de mejores del año a cuatro compatriotas: Sofia Cairó (mejor jugadora del mundo), Tomás Dómene (mejor jugador masculino), Cristina Cosentino (mejor arquera) y Lara Casas (mejor junior femenino).

Las Leonas y Los Leones dominaron los premios del hockey sobre césped mundial.

El póker fue galardonado en los FIH Awards, algo así como el Balón de Oro del hockey sobre césped, poniéndole la frutilla a una temporada fantástica que tuvo, ni más ni menos, que el primer lugar en el Mundial para Las Leonas.

Pero no es lo único para el hockey: la Selección argentina fue subcampeona masculina y femenina sobre patines y logró un inédito cuarto lugar en el Hockey en línea femenino Junior en la reciente cita de los World Skate Games disputada en Paraguay.

El raquetbol trajo alegrías desde Chile.

Pero los laureles siguieron en aumento en la pasada semana porque nuestro país fue campeón del mundo tanto individual (María José Vargas) como por equipos femenino de Raquetból en Chile, terminó segunda en el medallero del Mundial de pelota de Buenos Aires (5 oros y 3 bronces) además de ocupar el 5to lugar en el Mundial de canotaje en Gualeguaychú (4 platas y 4 bronces).

La vitrina no queda ahí porque a esas repisas hay que sumarle los títulos por equipos panamericanos para el pádel (con los mendocinos Buenanueva y Sánchez) en Asunción y en tenis de mesa masculino (con nuestros Santiago Lorenzo y Francisco Sanchi).

Por eso, valga el reconocimiento para estos monstruos del deporte que compiten a sol y sombra contra la corriente, poniendo plata de sus bolsillos, peleando por subsidios y consiguiendo apoyo privado para decir presente en cuanta competencia aparezca en el mapa.