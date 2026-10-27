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Torneo Clausura

Arruabarrena tiene un panorama claro en Boca: el equipo que enfrentará a River en La Bombonera

El DT de Boca, Rodolfo Arruabarrena, arma el equipo que recibirá a River el próximo domingo en La Bombonera, por la fecha 15 del Torneo Clausura

Gustavo Privitera
Por Gustavo Privitera [email protected]
El Vasco Arruabarrena define el equipo de Boca que se medirá con River.

El Vasco Arruabarrena define el equipo de Boca que se medirá con River.

El técnico de Boca, Rodolfo Arruabarrena, tiene casi definido el equipo que recibirá a River el próximo domingo en La Bombonera, por la fecha 15 del Torneo Clausura. El Xeneize está más distendido que el Millonario porque su presente es mejor, ya que lucha por la Copa Argentina, la Sudamericana y está bien posicionado en la tabla anual.

Arruabarrena no cuenta en Boca con los lesionados Tomás Aranda, Tomás Belmonte, Adam Bareiro y Agustín Marchesín, pero no habría demasiados cambios en el once que sale casi de memoria.

Lautaro Blanco volver&aacute; a la titularidad en Boca.

Lautaro Blanco volverá a la titularidad en Boca.

Atajará el colombiano Álvaro Montero y la línea de fondo estará integrada por Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Jagger Herrera y Lautaro Blanco, quien volverá a ser titular en lugar de Malcom Braida. En el mediocampo jugarán el capitán Leandro Paredes, quien estará acompañado por Milton Delgado y Santiago Ascacíbar.

En el ataque Leonel Flores y Miguel Merentiel parecen inamovibles e irían desde el arranque ante el archirrival.

El otro lugar se lo disputarían Alan Velasco y Sebastián Villa, aunque el colombiano tiene más chances de jugar desde el arranque ante el elenco dirigido por Leonardo Ponzio.

Sebasti&aacute;n Villa se juega un lugar en el once de Boca ante River.

Sebastián Villa se juega un lugar en el once de Boca ante River.

El elenco auriazul tiene entre ceja y ceja la semifinal de la Copa Argentina ante Banfield -que se jugará el sábado 14 de noviembre a las 19 en Mendoza- y la final de la Copa Sudamericana ante Atlético Mineiro de Brasil, que se disputará el sábado 21 de noviembre a las 15 en Barranquilla.

Sin embargo, si le gana a ru rival de toda la vida se asegurará un lugar en la Copa Libertadores del próximo año.

La probable formación de Boca vs. River en el Superclásico

Boca formaría ante el equipo riverplatense con: Álvaro Montero. Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera y Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Leandro Paredes, Milton Delgado; Alan Velasco o Sebastián Villa, Leonel Flores, Miguel Merentiel.

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