Arruabarrena tiene un panorama claro en Boca: el equipo que enfrentará a River en La Bombonera

En el ataque Leonel Flores y Miguel Merentiel parecen inamovibles e irían desde el arranque ante el archirrival.

El otro lugar se lo disputarían Alan Velasco y Sebastián Villa, aunque el colombiano tiene más chances de jugar desde el arranque ante el elenco dirigido por Leonardo Ponzio.

Sebastián Villa se juega un lugar en el once de Boca ante River.

El elenco auriazul tiene entre ceja y ceja la semifinal de la Copa Argentina ante Banfield -que se jugará el sábado 14 de noviembre a las 19 en Mendoza- y la final de la Copa Sudamericana ante Atlético Mineiro de Brasil, que se disputará el sábado 21 de noviembre a las 15 en Barranquilla.

Sin embargo, si le gana a ru rival de toda la vida se asegurará un lugar en la Copa Libertadores del próximo año.

La probable formación de Boca vs. River en el Superclásico

Boca formaría ante el equipo riverplatense con: Álvaro Montero. Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera y Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Leandro Paredes, Milton Delgado; Alan Velasco o Sebastián Villa, Leonel Flores, Miguel Merentiel.