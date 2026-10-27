Alfredo Berti tras la derrota de Independiente Rivadavia: "Hay que seguir y pensar en lo que viene"

Luego destacó la labor de sus jugadores a pesar de la caída al decir: "Lo jugamos como teníamos que jugarlo, tuvimos chances, no las aprovechamos y después nos hicieron un gol que no revestía peligro, los últimos quince minutos se hicieron más cuesta arriba para los dos equipos, ellos se defendieron atrás, nosotros tratamos de sumar mucha gente en ataque. El equipo estuvo bien, pero no nos alcanzó".

"Hay que seguir por la misma línea, en jugadas que en otros momentos convertíamos ahora no lo estamos haciendo y después nos llegaron poco, porque Argentinos es un buen equipo y nos llegó muy poco. Hay que seguir porque todavía tenemos cosas importantes en juego, tenemos dos partidos importantísimos para meternos en los playoffs y ver si podemos meternos en la Copa Libertadores. Nos está faltando la cuota de suerte que en otro momento tuvimos", expresó.

Alfredo Berti destacó los logros de Independiente Rivadavia

"Nosotros hace tres años que estamos en primera división, la vara está alta, antes de este partido ya estábamos clasificados a la Copa Sudamericana. El año que viene el equipo va a volver a jugar una copa internacional y eso es importante. El año que viene nos va a encontrar con un promedio para el descenso muy holgado y no me olvido de nada de cómo se inició todo esto hace dos años atrás, a qué vinimos, vinimos a que el equipo no se vaya al descenso y ahora estamos peleando cosas muy importantes y las vamos a seguir peleando. Hay que estar tranquilos y saber el momento del equipo, que siempre da la cara". cerró.