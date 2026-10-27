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Alfredo Berti tras la derrota de Independiente Rivadavia: "Hay que seguir y pensar en lo que viene"

El DT de Independiente Rivadavia, Alfredo Berti, habló tras la caída 1 a 0 de este martes ante Argentinos Juniors, de visitante, por la fecha 14 del Torneo Clausura

Gustavo Privitera
Por Gustavo Privitera [email protected]
Alfredo Berti habló tras la caída de Independiente Rivadavia ante Argentinos Juniors.

Alfredo Berti habló tras la caída de Independiente Rivadavia ante Argentinos Juniors.

Foto: Nicolás Ríos/UNO

El técnico de Independiente Rivadavia, Alfredo Berti, dio una conferencia de prensa tras la derrota 1 a 0 de este martes ante Argentinos Juniors, de visitante, por la fecha 14 del Torneo Clausura de la Liga Profesional. La Lepra tras la caída por ahora está fuera de la clasificación a los playoffs y no pudo acercarse a la cima de la tabla anual.

"Fue un partido que imaginábamos que iba a ser así, muy trabado, fue un partido con tinte de final, el equipo estuvo bien. La verdad que tuvimos las chances para convertir, en el segundo tiempo estaba parejo, en una jugada desafortunada nos convirtieron, después intentamos con más presencia física y con más juego aéreo que juego asociado", comenzó diciendo Berti, el DT de Independiente Rivadavia.

Berti destac&oacute; la labor de sus dirigidos a pesar de la derrota.

Berti destacó la labor de sus dirigidos a pesar de la derrota.

"El trámite del partido fue muy parejo en los noventa minutos, no aprovechamos las ocasiones que tuvimos para ponernos en ventaja y después nos convirtieron ese gol y así es el fútbol, hay que seguir y pensar en lo que viene", dijo Berti. "El trámite del partido fue muy parejo en los noventa minutos, no aprovechamos las ocasiones que tuvimos para ponernos en ventaja y después nos convirtieron ese gol y así es el fútbol, hay que seguir y pensar en lo que viene", dijo Berti.

Luego destacó la labor de sus jugadores a pesar de la caída al decir: "Lo jugamos como teníamos que jugarlo, tuvimos chances, no las aprovechamos y después nos hicieron un gol que no revestía peligro, los últimos quince minutos se hicieron más cuesta arriba para los dos equipos, ellos se defendieron atrás, nosotros tratamos de sumar mucha gente en ataque. El equipo estuvo bien, pero no nos alcanzó".

"Hay que seguir por la misma línea, en jugadas que en otros momentos convertíamos ahora no lo estamos haciendo y después nos llegaron poco, porque Argentinos es un buen equipo y nos llegó muy poco. Hay que seguir porque todavía tenemos cosas importantes en juego, tenemos dos partidos importantísimos para meternos en los playoffs y ver si podemos meternos en la Copa Libertadores. Nos está faltando la cuota de suerte que en otro momento tuvimos", expresó.

Alfredo Berti destacó los logros de Independiente Rivadavia

"Nosotros hace tres años que estamos en primera división, la vara está alta, antes de este partido ya estábamos clasificados a la Copa Sudamericana. El año que viene el equipo va a volver a jugar una copa internacional y eso es importante. El año que viene nos va a encontrar con un promedio para el descenso muy holgado y no me olvido de nada de cómo se inició todo esto hace dos años atrás, a qué vinimos, vinimos a que el equipo no se vaya al descenso y ahora estamos peleando cosas muy importantes y las vamos a seguir peleando. Hay que estar tranquilos y saber el momento del equipo, que siempre da la cara". cerró.

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