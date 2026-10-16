Alfredo Berti habló del deseo que tiene en la Lepra: "Sería hermoso coronar con un título el final del año"

"Estamos en una etapa muy parecida a la de la B Nacional, que cada partido tiene mucha importancia, mucho relieve, sabemos que nos quedan cuatro partidos, estamos un punto arriba de los que nos persiguen, lo importante es que dependemos de nosotros y poder dar vuelta la página en este partido. Creo que necesitamos el apoyo incondicional de la gente como lo hace siempre para los chicos, que han tenido un año muy bueno y sería hermoso coronar con un título el final del año", dijo Berti en el mano a mano con el periodista Rodrigo Chipi Ríos.

Berti quiere ganar otro título con la Lepra.

"Es un torneo muy parecido a ese (al de la Primera Nacional), hace tiempo vengo diciendo que esto se va a definir en las últimas fechas, todos los equipos dejan puntos en el camino, todos juegan por algo, algunos juegan por salir campeón, otros por el descenso, otros por entrar en los ocho, otros por entrar en las copas, es un torneo muy duro y muy parejo. Sabemos que es el momento de dar absolutamente todo", añadió.