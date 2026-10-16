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Alfredo Berti habló del deseo que tiene en la Lepra: "Sería hermoso coronar con un título el final del año"

El DT de Independiente Rivadavia, Alfredo Berti habló antes del partido de este sábado ante Tigre, en el Gargantini, por la fecha 13 del Torneo Clausura

Gustavo Privitera
Por Gustavo Privitera [email protected]
Alfredo Berti habló de todo y tiene mucha confianza en Independiente Rivadavia.

Alfredo Berti habló de todo y tiene mucha confianza en Independiente Rivadavia.

Foto: Nicolás Ríos/UNO

El entrenador de Independiente Rivadavia, Alfredo Berti, le dio una extensa entrevista al programa Ovación 90, que se emite por Radio Nihuil, antes del importante partido de este sábado a las 17.30 ante Tigre, en el Gargantini, por la fecha 13 del Torneo Clausura. El DT azul se refirió al liderazgo del equipo en la tabla anual, a la caída de la fecha pasada ante Rosario Central (viene de perder 5 a 0) y a las banderas de apoyo que la hinchada le dedicó al plantel.

"Estamos en una etapa muy parecida a la de la B Nacional, que cada partido tiene mucha importancia, mucho relieve, sabemos que nos quedan cuatro partidos, estamos un punto arriba de los que nos persiguen, lo importante es que dependemos de nosotros y poder dar vuelta la página en este partido. Creo que necesitamos el apoyo incondicional de la gente como lo hace siempre para los chicos, que han tenido un año muy bueno y sería hermoso coronar con un título el final del año", dijo Berti en el mano a mano con el periodista Rodrigo Chipi Ríos.

Berti quiere ganar otro t&iacute;tulo con la Lepra.

Berti quiere ganar otro título con la Lepra.

"Es un torneo muy parecido a ese (al de la Primera Nacional), hace tiempo vengo diciendo que esto se va a definir en las últimas fechas, todos los equipos dejan puntos en el camino, todos juegan por algo, algunos juegan por salir campeón, otros por el descenso, otros por entrar en los ocho, otros por entrar en las copas, es un torneo muy duro y muy parejo. Sabemos que es el momento de dar absolutamente todo", añadió.

Todas las frases destacadas de Alfredo Berti:

  • "Siempre hay que ser críticos cuando las cosas no funcionan, no está mal que la gente, los hinchas y el periodismo critiquen y cuando un partido no es como uno espera, está más que claro ¿no?. Pero como también digo hay que dar vuelta la página y enfocarse rápido, porque no hay tiempo es hoy, es el momento de apelar a la parte emotiva del hincha, necesitamos el apoyo total de la gente, que llene el Gargantini como lo hace siempre y tenemos que saber que será una obra de todos, si logramos el objetivo acá estamos involucrados todos".
  • "Los colegas me manifiestan eso, la acústica que tiene la cancha, la potencia del hincha y eso también juega en el futbolista, es importantísimo. Pero nosotros acá estamos acostumbrados, hace dos años y medio que estamos y en este último año siempre hemos jugado a cancha colmada, hemos jugado por algo y lo seguimos haciendo. El desafío es tratar de salir campeones".
  • "Estamos jugando por la tabla anual del fútbol argentino, hace 28 fechas que estamos primeros, tal vez en algún otro país ya hubiéramos salido campeones. Eso nos tiene que motivar a todos a seguir de la misma manera y a saber que ha sido un año hermoso para todos".
  • "Acá hay que ser claros y contundentes. Siempre hablamos con la dirigencia de sostener el equipo y los dirigentes hicieron lo imposible para sostenerlo. Hubo un solo caso que no pudimos sostener, que fue el de Sebastián (Villa), que tenía la necesidad de irse, de buscar otro horizonte. No es bueno pensar que el plantel es corto, porque no es corto, lo estamos demostrando. Faltando cuatro fechas estamos peleando en la tabla anual y hemos perdido cuatro o cinco partidos en el año".
  • Berti pidi&oacute; el apoyo de la gente para el partido que la Lepra afrontar&aacute; ante Tigre.

    Berti pidió el apoyo de la gente para el partido que la Lepra afrontará ante Tigre.

  • "Central hizo un buen partido cuando estábamos once contra once y después cuando nos echaron a uno ya se hizo muy cuesta arriba, la verdad que cometimos muchos errores que no cometimos durante todo el año, esa es la realidad. Cuando se pierde de esa manera no hay que buscar ningún tipo de excusas. El equipo no tuvo el nivel que nosotros esperábamos, pero hay que dar vuelta la página y ver el partido de mañana que tiene una gran importancia para nosotros. Fue un partido accidentado".
  • "Sebastián Villa cuando se fue era el mejor jugador del futbol argentino, esa es la realidad. El futbolista se quería ir, la dirigencia nos comunicó eso y tuvimos que aceptar lo que sucedió. Rápidamente tratar de reconfigurar, armar un equipo sin él, tratar de no perder protagonismo y no lo hemos perdido".
  • "Nosotros podemos jugar con línea de cuatro, de cinco, con tres puntas, con un enganche. Lo importante es que vamos a ir a buscar el partido desde el primer minuto, vamos a tratar de ser protagonistas y poner mucha gente en ataque. Estamos con deseos de darle minutos a Atencio, está Gonzalo Ríos, tenemos volantes creativos, tenemos a Matías (Fernández), a Matías Reali, Fabrizio (Sartori), estamos en un momento que estamos recuperando algunas piezas, en el próximo partido ya va a estar Álex (Arce). Está Luis (Díaz) que está aprovechando su oportunidad. Lo importante es que los futbiolistas se ponen y se sacan solos, yo lo que hago es administrar rendimiento".
  • "La gente quiere ganar igual como nosotros, la gente está con mucha ilusión y son banderas que manifiestan un estado de ánimo. Estamos viviendo un momento de mucho deseo, de mucha expectativa".

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