Independiente Rivadavia: nueva bandera en el entrenamiento y banderazo en apoyo al plantel

"Jugadores y CT: ya hicieron historia, vamos por la gloria", fue el mensaje que se leyó en la puerta del Bautista Gargantini. Los integrantes del plantel fueron recibiendo el escrito a medida que llegaban al último entrenamiento de la semana.

Pero esto no es todo. A través de las redes sociales comenzó a circular una invitación al banderazo que se realizará este viernes, desde las 21, en el estadio.

De esta manera los hinchas de Independiente Rivadavia demuestran todo su apoyo a los futbolistas, cuerpo técnico y directivos en la recta final del año. Bajo el lema "Todos Juntos. Porque siempre estuvimos... porque nunca te abandonamos".

Lo que le queda a Independiente Rivadavia

A Independiente Rivadavia, el puntero de la Tabla Anual, le quedan cuatro partidos por delante para culminar con la fase regular del Torneo Clausura de la Liga Profesional. En ellos buscará terminar en lo más alto para sumar una nueva estrella a su escudo.

El primero de los compromisos será este sábado, 17 de octubre, en el estadio Bautista Gargantini. Este día recibirá a Tigre con el objetivo de retornar a la senda del triunfo luego de dos partidos.