Otro cambio de fecha para Independiente Rivadavia vs. Estudiantes de La Plata, por la Supercopa Argentina

Independiente Rivadavia se adjudicó la Copa Argentina 2025 tras superar a Argentinos Juniors en la final luego de una histórica campaña a nivel nacional y quiere sumar un nuevo lauro.

El equipo dirigido por Alfredo Berti, que viene de caer por 5 a 0 ante Rosario Central, de visitante, por la fecha 12 del torneo doméstico, debe recibir a Tigre este sábado a las 17.30, por la 13ª jornada.

La Lepra es protagonista en el certamen, ya que marcha primero en la tabla anual y está en el puesto octavo del Grupo B del Clausura.

Mientras que Estudiantes llega al enfrentamiento con el Azul del Parque tras obtener el Clausura 2025 en la final ante Racing y la posterior victoria contra Platense en el Trofeo de Campeones.

Estudiantes está en medio de la disputa las semifinales de la Copa Libertadores ante Flamengo, donde empató 0-0 en la ida. La vuelta se jugará el próximo jueves a las 21.30 en Brasil.

Independiente Rivadavia vs. Estudiantes por la Supercopa Argentina: día, hora y estadio

El jueves 12 de noviembre Independiente Rivadavia y Estudiantes de La Plata irán en busca de un nuevo título en el fútbol argentino. Se medirán partir de las 20 en el Estadio Julio César Villagra, la cancha de Belgrano, en la provincia de Córdoba.