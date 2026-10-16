Otro cambio de fecha para Independiente Rivadavia vs. Estudiantes de La Plata, por la Supercopa Argentina

El partido que Independiente Rivadavia debe afrontar ante Estudiantes de La Plata, por la final de la Supercopa Argentina, sufrió nuevamente un cambio de fecha.
El partido entre Independiente Rivadavia y Estudiantes de La Plata, por la final de la Supercopa Argentina, sufrió nuevamente un cambio de fecha
El partido que Independiente Rivadavia debe afrontar ante Estudiantes de La Plata, por la final de la Supercopa Argentina, sufrió nuevamente un cambio de fecha.
Si bien este jueves se había confirmado la fecha (se iba a jugar el viernes 13 de noviembre, con horario y sede a confirmar), el encuentro que la Selección argentina disputará ante Uruguay, por una nueva fecha FIFA, provocó que el duelo entre la Lepra y el Pincha cambiara nuevamente de día. Finalmente el cotejo se disputará el jueves 12 de noviembre, según confirmó la organización del certamen.
El importante partido ya se había reprogramado a mediados de julio cuando el equipo albiceleste regresó al país tras participar en el Mundial 2026, donde fue subcampeón.
Independiente Rivadavia se adjudicó la Copa Argentina 2025 tras superar a Argentinos Juniors en la final luego de una histórica campaña a nivel nacional y quiere sumar un nuevo lauro.
El equipo dirigido por Alfredo Berti, que viene de caer por 5 a 0 ante Rosario Central, de visitante, por la fecha 12 del torneo doméstico, debe recibir a Tigre este sábado a las 17.30, por la 13ª jornada.
La Lepra es protagonista en el certamen, ya que marcha primero en la tabla anual y está en el puesto octavo del Grupo B del Clausura.
Mientras que Estudiantes llega al enfrentamiento con el Azul del Parque tras obtener el Clausura 2025 en la final ante Racing y la posterior victoria contra Platense en el Trofeo de Campeones.
Estudiantes está en medio de la disputa las semifinales de la Copa Libertadores ante Flamengo, donde empató 0-0 en la ida. La vuelta se jugará el próximo jueves a las 21.30 en Brasil.
El jueves 12 de noviembre Independiente Rivadavia y Estudiantes de La Plata irán en busca de un nuevo título en el fútbol argentino. Se medirán partir de las 20 en el Estadio Julio César Villagra, la cancha de Belgrano, en la provincia de Córdoba.