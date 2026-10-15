Independiente Rivadavia vs Estudiantes de La Plata por la Supercopa Argentina: nueva fecha confirmada

El encuentro iba a disputarse desde un inicio el 21 de julio pero fue reprogramado por el retorno de la Selección argentina al país luego de la final del Mundial 2026. El partido se movió al mes de noviembre, donde nuevamente se alteró la fecha en la que iba a desarrollarse: miércoles 11 de noviembre en el Estadio Julio César Villagra de Córdoba.

Independiente Rivadavia vs Estudiantes de La Plata por la Supercopa Argentina: la nueva fecha

Este jueves, la organización dio a conocer la nueva reprogramación de la final que tiene como protagonistas a Independiente Rivadavia, como campeón de la Copa Argentina 2025, y a Estudiantes de La Plata, como ganador del Trofeo de Campeones del mismo año.