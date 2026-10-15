Inicio Ovación Fútbol Independiente Rivadavia
Supercopa Argentina

Independiente Rivadavia vs Estudiantes de La Plata por la Supercopa Argentina: nueva fecha confirmada

Independiente Rivadavia jugará la Supercopa Argentina frente a Estudiantes de La Plata en una nueva fecha

Carolina Quiroga
Por Carolina Quiroga [email protected]
Independiente Rivadavia conoció la fecha para la Supercopa Argentina frente a Estudiantes. 

Independiente Rivadavia conoció la fecha para la Supercopa Argentina frente a Estudiantes. 

Foto: Nicolás Rios/Diario UNO

Independiente Rivadavia conoció la nueva fecha en la que se medirá ante Estudiantes de La Plata por la Supercopa Argentina. La organización del torneo dio a conocer que la final estipulada para el 11 de noviembre fue modificada así como también la sede.

El encuentro iba a disputarse desde un inicio el 21 de julio pero fue reprogramado por el retorno de la Selección argentina al país luego de la final del Mundial 2026. El partido se movió al mes de noviembre, donde nuevamente se alteró la fecha en la que iba a desarrollarse: miércoles 11 de noviembre en el Estadio Julio César Villagra de Córdoba.

Independiente Rivadavia vs Estudiantes de La Plata por la Supercopa Argentina: la nueva fecha

Este jueves, la organización dio a conocer la nueva reprogramación de la final que tiene como protagonistas a Independiente Rivadavia, como campeón de la Copa Argentina 2025, y a Estudiantes de La Plata, como ganador del Trofeo de Campeones del mismo año.

El encuentro definitorio por la Supercopa Argentina se jugará el viernes 13 de noviembre, con horario y sede a confirmar. Es decir, que no se llevará a cabo en el estadio de Belgrano como había sido ratificado desde un principio cuando fueron modificándose las fechas.

Si bien la entidad no brindó muchas especificaciones, el motivo del cambio puede obedecer a la visita programada del Papa León XIV (dependiendo de su estado de salud) al país, y a la provincia de Córdoba particularmente el lunes 9 de noviembre.

El fuerte operativo de seguridad abocado a semejante evento requeriría reordenar las fuerzas policiales de cara a un encuentro de fútbol de magnitud como la final de la Supercopa Argentina entre la Lepra y el Pincha.

Temas relacionados:

Más sobre Fútbol

Más de Sociedad

Más de Ovación

Más de Series y Películas