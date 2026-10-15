Independiente Rivadavia vs Estudiantes de La Plata por la Supercopa Argentina: nueva fecha confirmada

El encuentro definitorio por la Supercopa Argentina se jugará el viernes 13 de noviembre, con horario y sede a confirmar. Es decir, que no se llevará a cabo en el estadio de Belgrano como había sido ratificado desde un principio cuando fueron modificándose las fechas.
Si bien la entidad no brindó muchas especificaciones, el motivo del cambio puede obedecer a la visita programada del Papa León XIV (dependiendo de su estado de salud) al país, y a la provincia de Córdoba particularmente el lunes 9 de noviembre.
El fuerte operativo de seguridad abocado a semejante evento requeriría reordenar las fuerzas policiales de cara a un encuentro de fútbol de magnitud como la final de la Supercopa Argentina entre la Lepra y el Pincha.