Nico Paz, Matías Soulé y Santiago Castro, 3 de los jóvenes que forman parte de la renovación de la Selección argentina, marcaron goles en las victorias de Como y Roma por la fecha 13 de la Serie A de Italia.
Nico Paz, Matías Soulé y Santiago Castro marcaron goles en las victorias de Como y Roma por la fecha 13 de la Serie A de Italia.
Nico Paz, Matías Soulé y Santiago Castro, 3 de los jóvenes que forman parte de la renovación de la Selección argentina, marcaron goles en las victorias de Como y Roma por la fecha 13 de la Serie A de Italia.
Paz, de extraordinario presente, hizo de tiro libre el primer gol del claro triunfo del Como ante la Juventus por 3 a 0, resultado que deja al conjunto dirigido por el español Cesc Fábregas en la 4ta posición de la tabla con 29 puntos, a solo 6 de Lazio, único puntero.
Nico Paz, quien llegó a 7 goles en 17 partidos jugados en la temporada, fue titular junto a Maxi Perrone y abrió el camino de la victoria que luego completó el griego Anastasios Douvikas con un doblete ante un rival como Juventus que no pudo contar con Nico González y quedó en el puesto 7 con 21 puntos.
Matías Soulé brilló con dos goles y Santiago Castro le puso la frutilla a la torta al marcar el 4 a 0 resultado con el que la Roma batió al Monza, en el estadio Olímpico, por la fecha 13 de la Serie A.
Soulé, ex Juventus, fue la figura del conjunto romano en el que Leo Balerdi fue titular y tanto Castro como Paulo Dybala ingresaron en la segunda parte.
Roma llegó a 33 puntos, es escolta de su clásico rival Lazio (35) y sostiene una ventaja de un punto sobre el Inter (32) que goleó el sábado 4 a 0 a Genoa con un gol de Lautaro Martínez.
Franco Mastantuono y Mateo Pellegrino fueron titulares en la caída de la Fiorentina 1 a 0 ante Udinese por la fecha 13 de la Serie A.
El conjunto Viola quedó en el puesto 16 con 9 puntos y solo supera por diferencia de gol al propio Udinese y a Sassuolo. Este último está en puestos de descenso junto a Parma (8) y Venezia (7)