Doblete de Soulé y gol de Castro para la Roma

Matías Soulé brilló con dos goles y Santiago Castro le puso la frutilla a la torta al marcar el 4 a 0 resultado con el que la Roma batió al Monza, en el estadio Olímpico, por la fecha 13 de la Serie A.

Soulé, ex Juventus, fue la figura del conjunto romano en el que Leo Balerdi fue titular y tanto Castro como Paulo Dybala ingresaron en la segunda parte.

Roma llegó a 33 puntos, es escolta de su clásico rival Lazio (35) y sostiene una ventaja de un punto sobre el Inter (32) que goleó el sábado 4 a 0 a Genoa con un gol de Lautaro Martínez.

Derrota de la Fiorentina con Mastantuono y Pellegrino

Franco Mastantuono y Mateo Pellegrino fueron titulares en la caída de la Fiorentina 1 a 0 ante Udinese por la fecha 13 de la Serie A.

El conjunto Viola quedó en el puesto 16 con 9 puntos y solo supera por diferencia de gol al propio Udinese y a Sassuolo. Este último está en puestos de descenso junto a Parma (8) y Venezia (7)