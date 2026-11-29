El entrenador se encuentra de vacaciones en Mar del Plata, su ciudad de origen, pero antes de irse dejó un mensaje muy emotivo en su cuenta de Instagram, destacando el esfuerzo de sus jugadores en la muy buena campaña que hicieron.

Hasta el momento el ex defensor no se ha referido a su continuidad, pero por ahora es una situación que no está resuelta y que se definirá en los próximo días.

La situación de su capitán Enzo Pérez

Tampoco está asegurada la continuidad del capitán Enzo Pérez ya que en el Deportivo Maipú esperan la decisión del propio jugador y seguramente habrá una reunión con la dirigencia para definir el futuro.

El mediocampista jugó 14 partidos en el Deportivo Maipú y no marcó goles.

Enzo Pérez, el capitán del equipo todavía no ha definido si sigue o no en el Deportivo Maipú. qq

Las definiciones seguramente se conocerán en los próximos días ya que el plantel está de licencia y volverá a trabajar el próximo lunes 7 de diciembre, se entrenará por un par de semanas y luego retomará la actividad en los primeros días de enero de 2027.