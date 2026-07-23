Viaje en el tiempo: la tierna foto que publicó Enzo Pérez de sus inicios en el Deportivo Maipú

En medio de un contexto emotivo, Enzo Pérez publicó una foto donde se lo puede ver de pequeño vistiendo la camiseta del Deportivo Maipú. Hilando un viaje en el tiempo, el ex River sumó una segunda imagen al carrusel de Instagram donde se lo vio luego de grande, volviendo a portar la casaca del club que lo formó futbolísticamente. Luego completó la publicación con una foto junto a su familia en medio de la cancha del Omar Higinio Sperdutti.

Enzo Pérez, de pequeño, vistiendo la camiseta del Deportivo Maipú.

Junto a la imagen, en la que el pequeño Enzo puede tener entre 7 ú 8 años, el futbolista agregó unos emoji con una pelota, un corazón, su número de siempre de la camiseta (el ocho) y unos niños.

De inmediato la publicación recibió comentarios de afectos y cientos de Me gusta. Además, algunos de sus actuales compañeros dejaron algun elogio para el capitán del Deportivo Maipú.