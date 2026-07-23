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Viaje en el tiempo: la tierna foto que publicó Enzo Pérez de sus inicios en el Deportivo Maipú

Enzo Pérez rememoró sus épocas de niño en las que comenzaba su carrera como futbolista en el Deportivo Maipú

Carolina Quiroga
Por Carolina Quiroga [email protected]
Enzo Pérez publicó una tierna foto de sus inicios en el Deportivo Maipú. Foro: Martín Pravata/Diario UNO.

Enzo Pérez publicó una tierna foto de sus inicios en el Deportivo Maipú. Foro: Martín Pravata/Diario UNO.

Enzo Pérez volvió al Deportivo Maipú para cumplir su sueño de vestir la camiseta con la que empezó su carrera de futbolista profesional. La última vez que el maipucino había portado la camiseta del Cruzado fue en 2002, cuando tuvo su oportunidad de jugar en la Primera de la Liga Mendocina.

Pasaron 24 años de aquel momento y todo un período de ilusión para que los hinchas del Deportivo Maipú volvieran a ver a uno de los ídolos futbolísticos del Botellero vestir los colores de la institución. En este marco de alegría, Enzo Pérez hizo un viaje en el tiempo en sus redes sociales con un tierno posteo sobre sus inicios en el Cruzado.

El tierno posteo de Enzo Pérez con la camiseta del Deportivo Maipú

El capitán del Deportivo Maipú volvió al club que lo vio crecer y en calle Vergara todo se transformó en alegría. Para su familia, también el presente se volvió conmovedor ya que le trajo al subcampeón del Mundo de nuevo a casa.

En medio de un contexto emotivo, Enzo Pérez publicó una foto donde se lo puede ver de pequeño vistiendo la camiseta del Deportivo Maipú. Hilando un viaje en el tiempo, el ex River sumó una segunda imagen al carrusel de Instagram donde se lo vio luego de grande, volviendo a portar la casaca del club que lo formó futbolísticamente. Luego completó la publicación con una foto junto a su familia en medio de la cancha del Omar Higinio Sperdutti.

Enzo Pérez, de pequeño, vistiendo la camiseta del Deportivo Maipú.

Enzo Pérez, de pequeño, vistiendo la camiseta del Deportivo Maipú.

Junto a la imagen, en la que el pequeño Enzo puede tener entre 7 ú 8 años, el futbolista agregó unos emoji con una pelota, un corazón, su número de siempre de la camiseta (el ocho) y unos niños.

De inmediato la publicación recibió comentarios de afectos y cientos de Me gusta. Además, algunos de sus actuales compañeros dejaron algun elogio para el capitán del Deportivo Maipú.

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