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El pedido de Ariel Ortega a Juan Fernando Quintero en medio de las dudas sobre su futuro en River

Ariel Ortega intervino públicamente para manifestar su postura sobre la continuidad del enganche colombiano y su relación con Eduardo Coudet

Emanuel Trilla Donoso
Por Emanuel Trilla Donoso [email protected]
Ariel Ortega explicó que River necesita del colombiano.

Ariel Ortega explicó que River necesita del colombiano.

En medio de los rumores futbolísticos y la incertidumbre que rodea la continuidad de Juan Fernando Quintero en River, Ariel Ortega tomó la palabra para fijar su postura sobre la situación que atraviesa uno de los héroes de Madrid que mantiene una relación distante con Eduardo Coudet.

El Burrito irrumpió en la escena con un contundente mensaje destinado al mediocampista cafetero. La manifestación del jujeño se produjo de manera inmediata después de que el propio futbolista reconociera abiertamente discrepancias en la visión del juego con el estratega del equipo.

Ariel Ortega quiere al colombiano en River.

Ariel Ortega quiere al colombiano en River.

La firme postura de Ariel Ortega sobre el futuro de Quintero

"Decile que vuelva, que lo necesitamos y que queremos verlo jugar en River", expresó sin rodeos el ex delantero al aire de ESPN Equipo F. Las palabras de la figura histórica se viralizaron con rapidez entre los simpatizantes del Millonario, quienes tomaron la frase como un claro llamado a lograr la permanencia del talentoso volante.

Minutos antes había hablado Juan Fernando Quintero, quien expuso las dudas que rodean su continuidad en Núñez debido a la distante relación profesional que mantiene con Eduardo Coudet.

A pesar de haber contado con jornadas adicionales de permiso por cuestiones personales y post Mundial antes de reintegrarse a la disciplina del plantel, el futbolista aclaró que regresará a la Argentina para reunirse con Enzo Francescoli. En esa conversación dirigencial se evaluará el escenario actual y se definirá el próximo paso de su carrera.

Ariel Ortega quiere que Juan Fernando Quintero esté en River a pesar de su distancia con Eduardo Coudet.

Ariel Ortega quiere que Juan Fernando Quintero esté en River a pesar de su distancia con Eduardo Coudet.

Las declaraciones de Quintero que dejaron a Ortega en vilo

El colombiano, en su charla, también se refirió a otros temas:

  • Ofertas para su futuro: "Estamos mirando qué es lo mejor y ya analizaremos. No sé quién inventó que no estaba para jugar ante Belgrano; estaba con zapatillas de tenis por el frío".
  • El significado de la capitanía: "Soy alguien que no habla mucho, que tira para adelante. La cinta es mucho, pero tampoco representa algo. Por el largo tiempo que estuve me la dieron y asumo el rol con naturalidad".
  • El apartado de 15 futbolistas del plantel: "Cuando se toman las decisiones hay que respetarlas. A mí me puede pasar; hoy sacaron a compañeros y a mí me dijeron que me puedo presentar en 20 días. Si en el día de mañana me toca a mí, lo voy a respetar".

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