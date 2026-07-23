El pedido de Ariel Ortega a Juan Fernando Quintero en medio de las dudas sobre su futuro en River

Minutos antes había hablado Juan Fernando Quintero, quien expuso las dudas que rodean su continuidad en Núñez debido a la distante relación profesional que mantiene con Eduardo Coudet.
A pesar de haber contado con jornadas adicionales de permiso por cuestiones personales y post Mundial antes de reintegrarse a la disciplina del plantel, el futbolista aclaró que regresará a la Argentina para reunirse con Enzo Francescoli. En esa conversación dirigencial se evaluará el escenario actual y se definirá el próximo paso de su carrera.
Ariel Ortega quiere que Juan Fernando Quintero esté en River a pesar de su distancia con Eduardo Coudet.
Las declaraciones de Quintero que dejaron a Ortega en vilo
El colombiano, en su charla, también se refirió a otros temas:
- Ofertas para su futuro: "Estamos mirando qué es lo mejor y ya analizaremos. No sé quién inventó que no estaba para jugar ante Belgrano; estaba con zapatillas de tenis por el frío".
- El significado de la capitanía: "Soy alguien que no habla mucho, que tira para adelante. La cinta es mucho, pero tampoco representa algo. Por el largo tiempo que estuve me la dieron y asumo el rol con naturalidad".
- El apartado de 15 futbolistas del plantel: "Cuando se toman las decisiones hay que respetarlas. A mí me puede pasar; hoy sacaron a compañeros y a mí me dijeron que me puedo presentar en 20 días. Si en el día de mañana me toca a mí, lo voy a respetar".