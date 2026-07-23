El pedido de Ariel Ortega a Juan Fernando Quintero en medio de las dudas sobre su futuro en River

El Burrito irrumpió en la escena con un contundente mensaje destinado al mediocampista cafetero. La manifestación del jujeño se produjo de manera inmediata después de que el propio futbolista reconociera abiertamente discrepancias en la visión del juego con el estratega del equipo.

Ariel Ortega quiere al colombiano en River.

La firme postura de Ariel Ortega sobre el futuro de Quintero

"Decile que vuelva, que lo necesitamos y que queremos verlo jugar en River", expresó sin rodeos el ex delantero al aire de ESPN Equipo F. Las palabras de la figura histórica se viralizaron con rapidez entre los simpatizantes del Millonario, quienes tomaron la frase como un claro llamado a lograr la permanencia del talentoso volante.