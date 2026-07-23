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Sin Messi ni De Paul: cómo le fue al Inter Miami en la MLS frente al Chicago Fire de Lewandowski

Inter Miami retomó la acción de la MLS luego del receso por el Mundial 2026. No estuvieron presentes Lionel Messi ni Rodrigo De Paul

Carolina Quiroga
Por Carolina Quiroga [email protected]
Inter Miami retomó la acción de la MLS sin Messi ni De Paul. 

Inter Miami retomó la acción de la MLS sin Messi ni De Paul. 

Inter Miami retomó la acción en la MLS sin Lionel Messi ni Rodrigo De Paul, en receso tras la Copa del Mundo 2026. Las Garzas volvieron a la actividad de la liga norteamericana ante Chicago Fire, equipo en el que actualmente milita Robert Lewandowski.

Fue victoria de Inter Miami por 3 a 2 en el partido correspondiente a la décimo sexta fecha de la MLS, disputado en el NU Stadium.

Inter Miami se impuso ante Chicago Fire sin Lionel Messi ni Rodrigo De Paul

Messi y De Paul no formaron parte de la convocatoria dado que el entrenador, Guillermo Hoyos, expresó en la previa que ambos futbolistas necesitaban descanso tras haber disputado la final de la Copa del Mundo con la Selección Argentina.

Suárez fue la figura y capitán del Inter Miami en la victoria sobre Chicago Fire por la MLS.

Suárez fue la figura y capitán del Inter Miami en la victoria sobre Chicago Fire por la MLS.

Es por ello que Las Garzas saltaron a la cancha con Luis Suárez como capitán y referente. El encuentro comenzó cuesta arriba para el conjunto de Florida debido a un blooper a los 17 minutos del primer tiempo. El arquero de Inter Miami, Rocco Ríos Novo, protagonizó el error tras recibir un pase de Ian Fray que, cuando intentó despejar, falló ante la presión de Robert Lewandowski. La pelota terminó ingresando en el arco para poner el 1 a 0 parcial en favor de Chicago Fire.

A pesar del golpe anímico, los dirigidos por Hoyos reaccionaron rápido gracias a la jerarquía de su de ataque. A los 25 minutos, tras una infracción dentro del área sobre David Ruiz, Luis Suárez cambió el penal por gol con una ejecución precisa contra el poste. Ya en el segundo tiempo, el atacante uruguayo dio vuelta el marcador transitoriamente al finalizar una jugada colectiva que incluyó una asistencia de taco de Germán Berterame.

Chicago Fire, que presentó formalmente a Lewandowski como su incorporación estrella de la temporada, no se dio por vencido y alcanzó el empate 2 a 2 a los 23 minutos del complemento. Sin embargo, sobre el final del encuentro, el ingresado Preston Plambeck capturó un rebote en el área chica y conectó una volea para establecer el 3 a 2 definitivo.

Qué sigue para el Inter Miami

A la espera de Lionel Messi y Rodrigo De Paul, Inter Miami volverá a jugar el próximo sábado 25 de julio en Canadá ante Montreal y el 1 de agosto recibirá a Columbus Crew, antes de iniciar la Leagues Cup en la que debutará el 5 de agosto frente a San Luis de México.

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