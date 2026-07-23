Franco Colapinto chicaneó a los españoles en la previa del GP de Hungría: "Aburridos"

Al ser consultado por la final de la Copa del Mundo 2026 entre la Selección argentina y España, el piloto argentino no dudó en demostrar su fanatismo por la Scaloneta. "Fue difícil como argentino. España mereció ganar el Mundial. Pero estoy orgulloso de nuestra Selección y orgulloso de Messi. Creo que todos los argentinos piensan como yo", señaló Colapinto.

Colapinto junto a Alonso en la conferencia de prensa oficial del Gran Premio de Hungría.

El argentino, fiel a su estilo, luego agregó una picante frase que no pasó desapercibida: "Queda felicitarlos por la victoria. Espero que sean más creativos con las canciones en el próximo Mundial. Fueron un poco aburridos", haciendo referencia a la canción de la hinchada española que se viralizó que solo rezaba "Soy español".

Los españoles también dieron su opinión al respecto y Carlos Sainz sentenció: "Tenía la sensación de que íbamos a ganar la Copa del Mundo. No sé por qué la tenía, pero creo que es merecido. Jugamos el mejor fútbol del Mundial y estoy muy orgulloso". Fernando Alonso, por su parte, agregó: "Lo miré y lo disfruté. España jugó un gran torneo. Estamos orgullosos de la selección, habiendo ganado tres Eurocopas y dos Mundiales. También somos campeones del mundo con el femenino. Seguro que algo se está haciendo bien en España con el fútbol".

Horarios Gran Premio de Hungría

Viernes 24 de julio

Práctica libre 1: 08:30

Práctica libre 2: 12

Sábado 25 de julio

Práctica libre 3: 07.30

Clasificación: 11

Domingo 26 de julio

Carrera: 10