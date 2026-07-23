Inicio Ovación Automovilismo Colapinto
Fórmula 1

Franco Colapinto chicaneó a los españoles en la previa del GP de Hungría: "Aburridos"

Franco Colapinto no se guardó nada en la conferencia de prensa previa al Gran Premio de Hungría

Carolina Quiroga
Por Carolina Quiroga [email protected]
Franco Colapinto habló sobre la Selección argentina en la previa del GP de Hungría. 

Franco Colapinto habló sobre la Selección argentina en la previa del GP de Hungría. 

Franco Colapinto participó de la conferencia de prensa del Gran Premio de Hungría que se correrá este fin de semana en el circuito de Hungaroring. El argentino fue citado con los españoles Fernando Alonso, de Aston Martin, y Carlos Sainz, de Williams y dejó picantes frases respecto al Mundial 2026.

Colapinto no solo se refirió a la Fórmula 1 sino que también enalteció la actuación de la Selección argentina en la Copa del Mundo 2026.

Colapinto habló en la previa del Gran Premio de Hungría

En el marco de la decimoprimera fecha de la temporada 2026 de la Fórmula 1, Franco Colapinto volvió a dar que hablar en la conferencia de prensa oficial del Gran Premio de Hungría.

Al ser consultado por la final de la Copa del Mundo 2026 entre la Selección argentina y España, el piloto argentino no dudó en demostrar su fanatismo por la Scaloneta. "Fue difícil como argentino. España mereció ganar el Mundial. Pero estoy orgulloso de nuestra Selección y orgulloso de Messi. Creo que todos los argentinos piensan como yo", señaló Colapinto.

Colapinto junto a Alonso en la conferencia de prensa oficial del Gran Premio de Hungría.

Colapinto junto a Alonso en la conferencia de prensa oficial del Gran Premio de Hungría.

El argentino, fiel a su estilo, luego agregó una picante frase que no pasó desapercibida: "Queda felicitarlos por la victoria. Espero que sean más creativos con las canciones en el próximo Mundial. Fueron un poco aburridos", haciendo referencia a la canción de la hinchada española que se viralizó que solo rezaba "Soy español".

Los españoles también dieron su opinión al respecto y Carlos Sainz sentenció: "Tenía la sensación de que íbamos a ganar la Copa del Mundo. No sé por qué la tenía, pero creo que es merecido. Jugamos el mejor fútbol del Mundial y estoy muy orgulloso". Fernando Alonso, por su parte, agregó: "Lo miré y lo disfruté. España jugó un gran torneo. Estamos orgullosos de la selección, habiendo ganado tres Eurocopas y dos Mundiales. También somos campeones del mundo con el femenino. Seguro que algo se está haciendo bien en España con el fútbol".

Horarios Gran Premio de Hungría

Viernes 24 de julio

Práctica libre 1: 08:30

Práctica libre 2: 12

Sábado 25 de julio

Práctica libre 3: 07.30

Clasificación: 11

Domingo 26 de julio

Carrera: 10

Temas relacionados:

Más sobre Automovilismo

Más de Sociedad

Más de Ovación

Más de Series y Películas