"Es muy difícil cuando ganás tanto tiempo en pista y después lo perdés muy fácil en boxes", explicó tras quedar en el puesto 13, pero con algunas buenas sensaciones.

Franco Colapinto se fue con buenas sensaciones a pesar del lento trabajo en boxes.

"Perdí muchas posiciones y mucho tiempo en pista en la parada, que fue seis, siete segundos más lenta de lo que debería haber sido. Una lástima", manifestó.

Colapinto se mostró conforme por el rendimiento del monoplaza de Alpine

"Estoy contento con mi performance. Este es un circuito que siempre me costó bastante, curvas largas que a veces se me complican un poquito más por mi estilo de manejo", dijo sobre el circuito de Losail en Qatar.

Y continuó: "Este fin de semana fui muy bien en qualy, muy bien en carrera, tuve muy buen ritmo, maximicé todo mucho, muy consistente. Eso es lo mejor. Después, fue un finde difícil para el equipo, no nos cayó bien la pista".

"Intentaremos mejorar eso para la próxima y trataremos de terminar mejor en Abu Dhabi", concluyó haciendo referencia a la última carrera del año.