El piloto argentino Franco Colapinto, con Alpine, finalizó en el puesto 13 este sábado en el GP de Qatar de Fórmula 1. El campeón del mundo Andrea Kimi Antonelli fue el ganador de la carrera.
Franco Colapinto, con Alpine, finalizó en el puesto 13 en el GP de Qatar de Fórmula 1. Andrea Kimi Antonelli fue el ganador de la carrera
El piloto argentino Franco Colapinto, con Alpine, finalizó en el puesto 13 este sábado en el GP de Qatar de Fórmula 1. El campeón del mundo Andrea Kimi Antonelli fue el ganador de la carrera.
George Russell y Oscar Piastri completaron el podio en Lusail.
En la carrrera los pilotos no podían superar las 27 vueltas con un mismo juego de neumáticos debido a la extrema degradación que se sufre en el trazado de Lusail. Por ello hubo como mínimo dos paradas en boxes.
Colapinto y Sergio Checo Pérez fueron los únicos pilotos de la grilla en comenzar la competencia con gomas duras -el resto inició con medias-.
El pilarense de 23 años giró con un ritmo notable gracias a su perfecta gestión de la degradación de las gomas. Por ello registró tiempos similares a competidores que tenían neumáticos más nuevos que él, algo que provocó los elogios de Alpine por la radio. Pero una pésima parada en boxes lo relegó en la grilla.
A pesar de las adversidades, Colapinto logró terminar adelante de Pierre Gasly (14°). Liam Lawson quedó noveno con Racing Bulls y prácticamente selló la pelea por el quinto puesto del Campeonato de Constructores.
Nota en elaboración.