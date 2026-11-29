Colapinto y Sergio Checo Pérez fueron los únicos pilotos de la grilla en comenzar la competencia con gomas duras -el resto inició con medias-.

El pilarense de 23 años giró con un ritmo notable gracias a su perfecta gestión de la degradación de las gomas. Por ello registró tiempos similares a competidores que tenían neumáticos más nuevos que él, algo que provocó los elogios de Alpine por la radio. Pero una pésima parada en boxes lo relegó en la grilla.

A pesar de las adversidades, Colapinto logró terminar adelante de Pierre Gasly (14°). Liam Lawson quedó noveno con Racing Bulls y prácticamente selló la pelea por el quinto puesto del Campeonato de Constructores.

Nota en elaboración.