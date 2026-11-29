El picante posteo de Driussi tras el triunfo de River sobre Instituto

"Siga siga", fue el mensaje del delantero del equipo de Leonardo Ponzio en su cuenta de Instagram.

Tras la jugada el defensor de Instituto solo recibió la tarjeta amarilla, aunque el Millonario reclamó su expulsión por la gravedad de la infracción.

Leonardo Ponzio está preocupado por la lesión de Driussi, quien podría ser una baja sensible para el duelo contra Independiente de Avallenada, en el Monumental el próximo fin de semana, por la semifinal del Torneo Clausura.

Cuántas veces se lesionó Driussi en el 2026

Driussi se lesionó por sexta vez en el 2026. Esta situación ha provocado malestar en los hinchas millonarios, a pesar de que se trata de una situación que el centrodelantero millonario no puede manejar.

El año pasado tuvo un esguince severo del ligamento interno en el tobillo izquierdo durante la victoria por 2 a 0 ante Urawa Red Diamonds en la fase de grupos del Mundial de Clubes que lo dejó inactivo prácticamente durante todo el segundo semestre. En ese certamen el Millo no pudo acceder a la segunda fase del tormeo.

Si bien es un atacante muy técnico y ganó la Libertadores 2015 con el Millo (no estuvo en la consagración del 2018 ante Boca), suele ser cuestionado por la gente.