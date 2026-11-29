La familia había organizado una sorpresa para sus seres queridos. El hermano de Ruth, la mamá de Juanita, estaba por pedirle casamiento a su pareja. Con esa excusa, organizaron un asado de bienvenida por su nueva vivienda. La verdadera razón del encuentro era otra: Juanita estaba a punto de aparecer después de tantos meses lejos.

La sorpresa: llegó Juanita junto a toda su familia cuando nadie la esperaba

"Les dijimos que íbamos a mandarles un video para felicitarlos por la casa. Ellos están por ver ese video y nosotros vamos a entrar. No saben que ya estamos acá", contó Ruth, todavía atravesada por la emoción, en el aeropuerto de Mendoza, recién llegada, mientras Juana corría por todos lados.

Así, pasadas las 16, cuando todos se preparaban para mirar la grabación que supuestamente llegaba desde Barcelona, la familia apareció en persona. La sorpresa fue total. Ruth lloraba. Los abrazos, las lágrimas y la incredulidad reemplazaron cualquier saludo preparado.

No era para menos. Había pasado un año y siete meses desde que Juanita y los suyos habían partido hacia España para continuar un tratamiento médico que marcó profundamente la vida de todos.

La pequeña nació con agenesia de radio bilateral y mano bot, una condición congénita que afecta el desarrollo de sus antebrazos y la posición de sus manos. En Barcelona recibió atención especializada y atravesó distintas etapas de un proceso que incluyó intervenciones quirúrgicas y rehabilitación.

Juanita Ghiotti ya es famosa en Mendoza por las colectas que se hicieron para que pudiera viajar. Ahora llegó a casa nuevamente y está feliz.

Ahora, el ciclo previsto en España se cumplió y comienza otra etapa, esta vez en Mendoza.

"Juanita ahora tiene rehabilitaciones con una colega que ha ido a Barcelona y a Madrid a capacitarse para las terapias de rehabilitación con esta patología. La va a ver ella y tenemos que organizar cómo seguimos", explicó Ruth.

El seguimiento médico continuará también con el especialista que la atendió en España. El profesional tiene previsto viajar a la Argentina el próximo 14 de diciembre para evaluar la evolución de Juanita y atender a otros pacientes.

El tiempo en Barcelona se cumplió y el tratamiento continúa en Mendoza

"El tiempo se cumplió. Era un año y medio y ya está. Lo que es quirúrgico debe continuar, pero ahora lo hacemos acá", explicó su mamá.

La vuelta no significa que el camino haya terminado. Todavía quedan controles, rehabilitación y nuevas evaluaciones para conocer cómo evoluciona la pequeña. Pero hay algo que cambió: ya no tendrán que vivir a miles de kilómetros de su casa para continuar con el tratamiento.

"El tiempo se cumplió. Era un año y medio y ya está. Lo que es quirúrgico debe continuar, pero ahora lo hacemos acá", explicó su mamá.

Cuando Ruth habla de lo que atravesaron, las palabras se mezclan con la emoción. "Hemos llorado lo que nunca", resumió.

Esta vez las lágrimas fueron distintas. No hubo despedidas ni valijas por preparar para volver a España. Hubo una casa llena de familiares, un asado que terminó siendo una fiesta de bienvenida y una niña que, después de 19 meses, volvió a estar donde todos querían tenerla.

Y aunque el aplauso del avión todavía resuene en el recuerdo, el recibimiento más esperado estaba aguardando en Mendoza.