Qué pasó con el turismo en septiembre luego de los constantes cierres del paso a Chile

El turismo internacional en Mendoza dejó postales opuestas durante septiembre. Mientras que los constantes temporales de nieve en la alta montaña obligaron a cerrar el Paso Cristo Redentor y enfriaron el tránsito hacia Chile, las salas de arribos del aeropuerto de Mendoza se llenaron de visitantes extranjeros que eligieron la provincia.
Los números oficiales del INDEC reflejan con claridad este doble escenario: el avión funcionó como la gran vía de escape y de llegada, al tiempo que la ruta terrestre sintió el impacto directo del clima en una época clave por los festejos patrios del país vecino.
El aeropuerto provincial no para de crecer
El aeropuerto de Mendoza tuvo un mes brillante en cuanto a visitas del exterior. Durante los 30 días de septiembre aterrizaron en la provincia 15.000 turistas extranjeros, lo que significó un salto de casi el 34% en comparación con el mismo mes del año pasado.
Al mismo tiempo, los mendocinos y residentes argentinos que volaron hacia afuera fueron 12.700, una pequeña baja del 3,5%. Con estos números, el balance del aeropuerto quedó en terreno positivo: llegaron 2.300 personas más de las que salieron por esa vía.
La alta montaña sufrió el golpe del frío y las demoras
La otra cara de la moneda se vio sobre la Ruta Nacional 7. El Paso Cristo Redentor suele vivir días de enorme movimiento en septiembre gracias a las Fiestas Patrias chilenas, pero este año las intensas nevadas y las reiteradas clausuras de la frontera arruinaron los planes de miles de viajeros.
El impacto más fuerte se dio en los argentinos que querían cruzar la cordillera: apenas 16.800 personas salieron por el paso terrestre, lo que significó un derrumbe del 52,6% respecto a 2025. Del lado chileno, la baja fue más leve pero también se hizo notar, con el ingreso de 9.000 turistas a Mendoza, un 12,2% menos que el año anterior.
El panorama general en el resto de la Argentina
Lo que sucedió en la provincia fue de la mano con el balance nacional.Durante el mes pasado, la Argentina recibió a más de 432.000 turistas internacionales, marcando un incremento general del 15% interanual.
En paralelo, las salidas de argentinos al exterior bajaron un 13% en todo el territorio. Sin embargo, en Mendoza la brecha fue mucho más evidente: el aeropuerto local mantuvo un ritmo de llegadas superior a la media nacional, mientras que el corredor a Chile pagó el costo de un invierno que se resistió a terminar en la cordillera.
En pocas palabras
- Aeropuerto El Plumerillo: las llegadas de turistas extranjeros aumentaron casi 34% en septiembre, totalizando 15.000 visitantes.
- Cierres del Paso Cristo Redentor: las nevadas provocaron cierres frecuentes, desplomando un 52,6% las salidas de argentinos hacia Chile.
- Turismo nacional: Mendoza mostró un escenario dual, con auge aéreo frente a un declive por la ruta terrestre a Chile.