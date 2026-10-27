Qué pasó con el turismo en septiembre luego de los constantes cierres del paso a Chile

Al mismo tiempo, los mendocinos y residentes argentinos que volaron hacia afuera fueron 12.700, una pequeña baja del 3,5%. Con estos números, el balance del aeropuerto quedó en terreno positivo: llegaron 2.300 personas más de las que salieron por esa vía.

La llegada de visitantes extranjeros por vía aérea creció casi un 34% durante septiembre en Mendoza.

La alta montaña sufrió el golpe del frío y las demoras

La otra cara de la moneda se vio sobre la Ruta Nacional 7. El Paso Cristo Redentor suele vivir días de enorme movimiento en septiembre gracias a las Fiestas Patrias chilenas, pero este año las intensas nevadas y las reiteradas clausuras de la frontera arruinaron los planes de miles de viajeros.

El impacto más fuerte se dio en los argentinos que querían cruzar la cordillera: apenas 16.800 personas salieron por el paso terrestre, lo que significó un derrumbe del 52,6% respecto a 2025. Del lado chileno, la baja fue más leve pero también se hizo notar, con el ingreso de 9.000 turistas a Mendoza, un 12,2% menos que el año anterior.

Las continuas tormentas en la alta montaña obligaron a cortar el tránsito hacia Chile y frenaron los viajes por tierra.

El panorama general en el resto de la Argentina

Lo que sucedió en la provincia fue de la mano con el balance nacional.Durante el mes pasado, la Argentina recibió a más de 432.000 turistas internacionales, marcando un incremento general del 15% interanual.

El movimiento en las salas de arribos marcó un saldo favorable de más de 2.300 personas respecto a las salidas.

En paralelo, las salidas de argentinos al exterior bajaron un 13% en todo el territorio. Sin embargo, en Mendoza la brecha fue mucho más evidente: el aeropuerto local mantuvo un ritmo de llegadas superior a la media nacional, mientras que el corredor a Chile pagó el costo de un invierno que se resistió a terminar en la cordillera.