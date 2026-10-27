Video: la escalofriante lesión de Jalen Williams que golpeó a la NBA

La franquicia esperará la operación para definir los plazos exactos de recuperación, pero hay malas noticias para Oklahoma City Thunder.

El gerente general Sam Presti dijo: “Hay una diferencia entre ser positivo y ser optimista. No voy a decir que esto es donde nos gustaría estar, pero somos extremadamente optimistas sobre la recuperación. Lo más importante es que las cosas podrían haber sido mucho peores".

Jalen Williams la pasó mal.

Los médicos del equipo taparon el tobillo de Williams con toallas para evitar que las cámaras transmitieran la imagen, mientras sus compañeros se pusieron muy mal a causade la tremenda imagen.

El partido estuvo detenido durante más de cinco minutos en medio de un silencio que derivó en lágrimas dentro del banco de suplentes del Thunder.

Jalen Williams es una de las máxima figuras de la NBA

Williams, de 25 años, era una de las máximas figuras de la liga tras ser seleccionado al All-Star, integrar el quinteto All-NBA y resultar decisivo en la obtención del anillo en 2024.

La franquicia deberá hacerle frente a los próximos compromisos con la obligación de disimular la ausencia de su máxima figura en una de las ausencias más costosas del año.