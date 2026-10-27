Inicio Ovación Fútbol Independiente Rivadavia
Fútbol

Cuándo vuelve a jugar Independiente Rivadavia tras la derrota con Argentinos

Independiente Rivadavia tendrá, el próximo lunes, su último partido como local en la fase regular del Torneo Clausura de la Liga Profesional

Fabián Salamone
Por Fabián Salamone [email protected]
Independiente Rivadavia jugará de local ante Banfield.

Independiente Rivadavia jugará de local ante Banfield.

Independiente Rivadavia perdió 1-0 en su visita a Argentinos Juniors. En el estadio Diego Armando Maradona, la Lepra no pudo con el Bicho y perdió la oportunidad de trepar a la zona alta de la Tabla Anual. También, dejó pasar la chance de meterse entre los ocho primeros de la Zona B.

Ahora, los comandados por Alfredo Berti deberán enfocarse en su próximo compromiso. El lunes, 2 de noviembre, el Azul recibirá a Banfield en el estadio Bautista Gargantini. Este será el último duelo como local en la fase regular del certamen.

Independiente Rivadavia visitó a Argentinos en La Paternal.

Independiente Rivadavia visitó a Argentinos en La Paternal.

Cuándo vuelve a jugar Independiente Rivadavia

Luego de su visita a Argentinos Juniors en La Paternal, Independiente Rivadavia se prepara para volver a reencontrarse con sus hinchas en el estadio Bautista Gargantini. Su rival será Banfield.

El mano a mano con el Taladro, que será el último compromiso de la Lepra en condición de local (en la fase regular del torneo Clausura de la Liga Profesional), está programado para el lunes, 2 de noviembre, a las 21.15.

Después de verse las caras con Banfield en el Gargantini, Independiente Rivadavia cerrará la primera fase del certamen local visitando, nada más y nada menos, que a su eterno rival: Gimnasia y Esgrima. Hasta el momento, el compromiso no tiene ni día ni horario confirmado.

Independiente Rivadavia recibirá a Banfield en el Bautista Gargantini.

Independiente Rivadavia recibirá a Banfield en el Bautista Gargantini.

Más lejos en el horizonte aparece la posibilidad de sumar una nueva estrella a su escudo. Hablamos del partido ante Estudiantes de La Plata en el marco de la Supercopa Argentina, el cual se disputará en Córdoba.

El jueves 12 de noviembre, en el estadio Julio César Villagra (de Belgrano), Independiente Rivadavia y el Pincha se verán las caras para definir al nuevo campeón de la competencia.

Temas relacionados:

Más sobre Fútbol

Más de Sociedad

Más de Ovación

Más de Series y Películas