Cuándo vuelve a jugar Independiente Rivadavia tras la derrota con Argentinos

El mano a mano con el Taladro, que será el último compromiso de la Lepra en condición de local (en la fase regular del torneo Clausura de la Liga Profesional), está programado para el lunes, 2 de noviembre, a las 21.15.

Después de verse las caras con Banfield en el Gargantini, Independiente Rivadavia cerrará la primera fase del certamen local visitando, nada más y nada menos, que a su eterno rival: Gimnasia y Esgrima. Hasta el momento, el compromiso no tiene ni día ni horario confirmado.

Independiente Rivadavia recibirá a Banfield en el Bautista Gargantini.

Más lejos en el horizonte aparece la posibilidad de sumar una nueva estrella a su escudo. Hablamos del partido ante Estudiantes de La Plata en el marco de la Supercopa Argentina, el cual se disputará en Córdoba.

El jueves 12 de noviembre, en el estadio Julio César Villagra (de Belgrano), Independiente Rivadavia y el Pincha se verán las caras para definir al nuevo campeón de la competencia.