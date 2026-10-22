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¿El nuevo 10 albiceleste?

Nicolás Paz tuvo su partido de ensueño frente al Manchester United: "Es una noche histórica"

El Como continúa causando sensación y el gran artífice es Nico Paz, quien convirtió dos goles y realizó una asistencia en la goleada frente al equipo inglés

Emanuel Trilla Donoso
Por Emanuel Trilla Donoso [email protected]
El ¿futuro 10 de la Selección? la rompió toda en la victoria del Como.

El ¿futuro 10 de la Selección? la rompió toda en la victoria del Como.

La noche europea del miércoles 21 de octubre quedará marcada a fuego en la memoria de los hinchas del Como, quienes fueron testigos de una exhibición inolvidable de Nico Paz por Champions League: el argentino anotó por duplicado y - por si fuera poco - asistió a Anastasios Douvikas para que marcara el segundo tanto.

El conjunto italiano dominó la pelota a voluntad y recién sobre el final el Manchester United logró descontar, para sellar el 4 a 1 definitivo.

Nicolás Paz tuvo su partido de ensueño frente al Manchester United

Nicol&aacute;s Paz fue elegido como la figura del partido.

Nicolás Paz fue elegido como la figura del partido.

Luego del partido y con las pulsaciones a mil, el mediocampista de 22 años dialogó con TNT Sports: "Es una de las noches más especiales de mi vida, de mi carrera".

"No sólo para mí, sino también para los hinchas, para el club. Es una noche histórica. Jugamos contra uno de los mejores equipos de todos los tiempos. Hacer esto en casa es increíble. Estamos felices por nuestra actuación", manifestó el nacido en Santa Cruz de Tenerife, España, que prefirió defender los colores de la Selección argentina.

Me sentí tan bien... Disfruté muchísimo este partido. Me sentí tan bien... Disfruté muchísimo este partido.

Sobre Cesc Fàbregas, entrenador del Como, expresó: "Estoy muy feliz de jugar en este equipo. El entrenador me permite jugar con toda la confianza. Estoy muy feliz esta noche".

Para finalizar, Nico Paz se refirió al debut del equipo en el máximo certamen de equipos de Europa: "Tenemos que disfrutar cada partido como este. Es histórico. Es la primera vez que jugamos la Champions y hay que disfrutarlo".

Nicol&aacute;s Paz y un festejo que se volvi&oacute; su marca.

Nicolás Paz y un festejo que se volvió su marca.

Nico Paz fue fundamental para que el Como siga sumando

Con la victoria frente al Manchester United, el conjunto italiano llegó a los 6 puntos en la Champions League tras cosechar dos triunfos y una derrota (en el debut goleó 4 a 1 al RB Leipzig de Martín Demichelis y en la segunda fecha cayó 3 a 2 ante el Feyenoord).

Por la cuarta fecha del certamen internacional, visitará al Lens en una propicia oportunidad para volver a sumar de a tres, ya que el equipo francés acumula apenas una victoria y dos caídas.

En cuanto a la Serie A, el Como suma 14 unidades y se ubica a cinco de los líderes: Inter y Lazio.

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