Cuánto valen las entradas para la final entre Boca y Atlético Mineiro por Copa Sudamericana

Para dicho evento, la CONMEBOL comenzará con una venta exclusiva de entradas este miércoles 28 de octubre, válida solo para nativos de Colombia que residan en el país. El resto de los tickets saldrán a la venta de a acuerdo a cada categoría: Categoría 1 y 2 (30 de octubre, público en general sin restricción de nacionalidad), Categoría 3 -exclusiva para clubes finalistas- (3 de noviembre).

La venta se realizará únicamente a través de la plataforma oficial del ente organizador y el aforo será repartido de forma equitativa entre simpatizantes de ambos clubes.