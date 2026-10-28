Cuánto valen las entradas para la final entre Boca y Atlético Mineiro por Copa Sudamericana

Los hinchas de Boca se preparan para un gran mes de definiciones, sobre todo el próximo 21 de noviembre donde el Xeneize buscará coronarse como campeón de la Copa Sudamericana ante Atlético Mineiro en el estadio Metropolitano de Barranquilla.
La CONMEBOL informó los precios de las entradas para la final de la Copa Sudamericana entre Boca y Atlético Mineiro
Los hinchas de Boca se preparan para un gran mes de definiciones, sobre todo el próximo 21 de noviembre donde el Xeneize buscará coronarse como campeón de la Copa Sudamericana ante Atlético Mineiro en el estadio Metropolitano de Barranquilla.
Para dicho evento, la CONMEBOL comenzará con una venta exclusiva de entradas este miércoles 28 de octubre, válida solo para nativos de Colombia que residan en el país. El resto de los tickets saldrán a la venta de a acuerdo a cada categoría: Categoría 1 y 2 (30 de octubre, público en general sin restricción de nacionalidad), Categoría 3 -exclusiva para clubes finalistas- (3 de noviembre).
La venta se realizará únicamente a través de la plataforma oficial del ente organizador y el aforo será repartido de forma equitativa entre simpatizantes de ambos clubes.
Categoría 1 (sector preferencial ubicado detrás de los bancos de suplentes, con asientos numerados e hinchas de ambos clubes): 250 USD
Categoría 2 (platea opuesta a la anterior, asientos sin numerar): 180 USD
Categoría 3 (cabeceras, con asientos sin numerar): 90 USD
Quienes estén interesados en adquirir sus tickets pueden registrarse en la plataform oficial y completar un formulario con sus datos para recibir información.
Boca se medirá con Atlético Mineiro en búsqueda de la tercera Copa Sudamericana de su historia, tras haber sido campeón en 2004 y 2005.