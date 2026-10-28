Es jubilada y vive sola en la montaña a casi 3.000 metros de altura: duerme con 16 mantas y no utiliza frigorífico

Su vivienda no tiene teléfono, radio, televisión ni electrodomésticos. Tampoco cuenta con frigorífico, las bajas temperaturas le permiten conservar los alimentos sin necesidad de ese aparato. La única fuente de calefacción es una chimenea, aunque no siempre basta para mantener el interior de la casa a una temperatura confortable.

Vive sola en la montaña a casi 3.000 metros de altura y duerme con 16 mantas

Durante el invierno, el termómetro dentro de la vivienda puede descender hasta los 13 grados bajo cero. Para enfrentar las noches más frías, la mujer utiliza hasta 16 mantas al mismo tiempo. La medida se convirtió en uno de los detalles más llamativos de su historia, pero forma parte de una rutina adaptada a las condiciones extremas en esta montaña. Giuseppina afirma que nunca ha pasado una noche fuera de su casa y que tampoco ha viajado en avión, porque la velocidad le provoca temor.