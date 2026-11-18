"Boca va a salir campeón. Tiene posibilidades muy concretas de ganar dos de los tres títulos que le quedan este año", sentenció Pertusati al referirse al destino del equipo en la Copa Sudamericana.

Más allá del resultado: el astrólogo pidió especial atención al físico de Leandro Paredes.

El especialista indicó que los tránsitos de Júpiter y Marte sobre puntos clave de la estructura astral del "Vasco" Arruabarrena potencian el rendimiento colectivo y otorgan un plus anímico inigualable de cara al choque definitivo en tierras colombianas.

La advertencia sobre una de las figuras y el panorama de títulos

El experto también dedicó un párrafo aparte para analizar la revolución lunar de una de las piezas más rutilantes del plantel: Leandro Paredes. Si bien su jerarquía es indiscutida, la configuración de los astros advierte sobre la necesidad de extremar los cuidados físicos.

"Con Paredes tendría cierta precaución. Su revolución lunar presenta aspectos complicados que podrían manifestarse en problemas físicos o en situaciones conflictivas dentro del partido", alertó el especialista, poniendo el foco en evitar roces innecesarios que puedan derivar en sanciones o expulsiones en un cotejo de máxima tensión.