A pocos días de la gran final de la Copa Sudamericana, la atención de los hinchas de Boca no se detiene únicamente en lo que ocurre dentro del campo de juego, sino también en el terreno de las predicciones. En las últimas horas, un vaticinio devolvió la ilusión a todos los hinchas de cara al cruce decisivo frente a Atlético Mineiro.
El astrólogo que acertó el Mundial 2026 reveló qué pasará con Boca en la final de la Copa Sudamericana
Tras acertar con precisión quirúrgica los resultados del Mundial, el astrólogo vaticinó qué pasará con Boca en la final
Federico Pertusati, el especialista en astrología que cobró enorme notoriedad internacional tras acertar con precisión quirúrgica los resultados de la Selección Argentina durante el pasado Mundial, rompió el silencio y expuso su análisis detallado sobre el futuro inmediato del conjunto azul y oro en el certamen internacional.
El pronóstico astral y el impacto de Júpiter para el Xeneize
Según explicó el astrólogo en sus recientes intervenciones públicas, Boca atraviesa un periodo sumamente propicio desde el punto de vista energético. Tras cosechar importantes victorias en el ámbito local y consolidar su andar futbolístico, la carta natal del cuerpo técnico xeneize recibe aspectos sumamente benéficos.
"Boca va a salir campeón. Tiene posibilidades muy concretas de ganar dos de los tres títulos que le quedan este año", sentenció Pertusati al referirse al destino del equipo en la Copa Sudamericana.
El especialista indicó que los tránsitos de Júpiter y Marte sobre puntos clave de la estructura astral del "Vasco" Arruabarrena potencian el rendimiento colectivo y otorgan un plus anímico inigualable de cara al choque definitivo en tierras colombianas.
La advertencia sobre una de las figuras y el panorama de títulos
El experto también dedicó un párrafo aparte para analizar la revolución lunar de una de las piezas más rutilantes del plantel: Leandro Paredes. Si bien su jerarquía es indiscutida, la configuración de los astros advierte sobre la necesidad de extremar los cuidados físicos.
"Con Paredes tendría cierta precaución. Su revolución lunar presenta aspectos complicados que podrían manifestarse en problemas físicos o en situaciones conflictivas dentro del partido", alertó el especialista, poniendo el foco en evitar roces innecesarios que puedan derivar en sanciones o expulsiones en un cotejo de máxima tensión.
En pocas palabras
- Boca Juniors: el astrólogo Federico Pertusati predice que Boca será campeón de la Copa Sudamericana.
- Predicción favorable: el especialista afirma que el equipo tiene posibilidades concretas de ganar dos de los tres títulos restantes.
- Advertencia para Paredes: se aconseja precaución con Leandro Paredes por posibles problemas físicos o conflictivos.