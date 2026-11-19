En paralelo, Pedro Troglio tiene prevista una reunión con los dirigentes del Taladro para formalizar los pasos a seguir. Sin embargo, en el entorno del club bonaerense asumen que el escenario difícilmente pueda revertirse y que el ciclo del técnico llegó a su fin.

Troglio había asumido la conducción de Banfield en abril de 2025 y acumuló un total de 55 partidos oficiales al frente del equipo, con un balance de 19 victorias, 12 empates y 24 derrotas. Su última presentación en el banco albiverde se produjo el sábado pasado, cuando cayó por 3-0 frente a Boca en la semifinal de la Copa Argentina.

Julio César Falcioni podría reemplazar a Pedro Troglio en Banfield.

Julio César Falcioni encabeza la lista de candidatos para volver a Banfield

Conscientes de que la salida de Troglio es prácticamente un hecho, en la comisión directiva de Banfield ya comenzaron a analizar alternativas y el nombre que pica en punta es el de Julio César Falcioni.

Luego de desvincularse de Atlético Tucumán tras la eliminación en el Clausura, el Emperador aparece nuevamente en el radar de una institución donde ostenta estatus de ídolo: tuvo su último paso en 2024 y previamente dirigió al club entre 2016 y 2020, de 2008 a 2011 - etapa en la que conquistó el histórico Torneo Apertura 2009 - y entre 2003 y 2005.

En caso de que no prospere un nuevo regreso del experimentado entrenador, la dirigencia del Taladro maneja otras variantes ligadas a la historia reciente del club. Una de ellas es Nicolás Domingo, ex mediocampista de la institución que viene de completar una destacada campaña al mando de Temperley en la Primera Nacional, más allá de haber quedado eliminado en el primer cruce del Reducido por el segundo ascenso.

La tercera alternativa que figura en carpeta es la de Carlos Matheu, ex defensor con pasado en Banfield e Independiente. Actualmente, el ex zaguero conduce la Reserva del Rojo en dupla técnica junto a Eduardo Tuzzio, binomio con el que incluso llegó a dirigir interinamente un partido de la Primera División del conjunto de Avellaneda antes del arribo de Jadson Viera.