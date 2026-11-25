- Tomás Aranda – 12 millones de euros
- Milton Delgado – 10 millones de euros
- Leonel Flores – 8 millones de euros
- Lautaro Di Lollo – 7 millones de euros
- Sebastián Villa – 6 millones de euros
- Santiago Ascacíbar – 5,5 millones de euros
- Leandro Paredes – 5 millones de euros
- Ayrton Costa – 5 millones de euros
- Facundo Herrera – 5 millones de euros
- Miguel Merentiel – 4,5 millones de euros
El ranking también expone que el Xeneize figura en dos oportunidades —ganó el segundo certamen más importante del continente en tres ocasiones—, ya que vuelve a aparecer en el puesto 9 con el plantel que se consagró en 2004, valorado en 32,3 millones de euros.
Así quedó el ranking de los planteles campeones más caros de la Copa Sudamericana
Son 8 los equipos argentinos que han ganado la Copa Sudamericana:
- San Lorenzo 2002.
- Boca 2004.
- Boca 2005.
- Arsenal 2007.
- Independiente 2010.
- Lanús 2013.
- River 2014.
- Independiente 2017.
- Defensa y Justicia 2020.
- Racing 2024.
- Lanús 2025.
- Boca 2026.
No obstante, son 6 planteles argentinos los que lo han logrado siendo los equipos más caros: Boca (2026 y 2004), Racing (2024), Independiente (2017), Lanús (2025) y River (2014); así quedó el top 10:
De esta manera, River quedó en la décima y última posición del ranking con una diferencia abismal en comparación con el Boca campeón de 2026: 79,9 millones de euros.