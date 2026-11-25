Tomás Aranda – 12 millones de euros Milton Delgado – 10 millones de euros Leonel Flores – 8 millones de euros Lautaro Di Lollo – 7 millones de euros Sebastián Villa – 6 millones de euros Santiago Ascacíbar – 5,5 millones de euros Leandro Paredes – 5 millones de euros Ayrton Costa – 5 millones de euros Facundo Herrera – 5 millones de euros Miguel Merentiel – 4,5 millones de euros

El ranking también expone que el Xeneize figura en dos oportunidades —ganó el segundo certamen más importante del continente en tres ocasiones—, ya que vuelve a aparecer en el puesto 9 con el plantel que se consagró en 2004, valorado en 32,3 millones de euros.

Así quedó el ranking de los planteles campeones más caros de la Copa Sudamericana

Son 8 los equipos argentinos que han ganado la Copa Sudamericana:

San Lorenzo 2002.

Boca 2004.

Boca 2005.

Arsenal 2007.

Independiente 2010.

Lanús 2013.

River 2014.

Independiente 2017.

Defensa y Justicia 2020.

Racing 2024.

Lanús 2025.

Boca 2026.

No obstante, son 6 planteles argentinos los que lo han logrado siendo los equipos más caros: Boca (2026 y 2004), Racing (2024), Independiente (2017), Lanús (2025) y River (2014); así quedó el top 10:

De esta manera, River quedó en la décima y última posición del ranking con una diferencia abismal en comparación con el Boca campeón de 2026: 79,9 millones de euros.