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Palmeiras venció por penales a Fluminense y es el primer finalista de la Copa Libertadores 2026

Palmeiras, con los argentinos de Selección José Manuel López y Agustín Giay, avanzó a la final de la Copa Libertadores luego de vencer a Fluminense por penales

Por UNO
El Flaco López y Agustín Giay son finalistas con Palmeiras de la Copa Libertadores 2026.

El Flaco López y Agustín Giay son finalistas con Palmeiras de la Copa Libertadores 2026.

Palmeiras avanzó a la gran final de la Copa Libertadores 2026 tras derrotar como local 5 a 3 a Fluminense en la definición por penales. El duelo de equipos brasileños terminó 1 a 0 en favor del Flu en tiempo reglamentario, y eso obligó a la definición desde los doce pasos donde el Verdao se quedó con la victoria y la clasificación.

Los argentinos José Manuel 'el Flaco' López y Agustín Giay, convocados en la última ventana FIFA a la Selección de Lionel Scaloni, formaron parte de la nómina que saltó al campo de juego del Allianz Parque y se quedó con el boleto a la gran final. Alexander Barboza, argentino ex River y Defensa y Justicia, también fue parte de otra noche histórica en Brasil.

Palmeiras, finalista de la Copa Libertadores 2026

Palmeiras venía de vencer a Fluminense por 2 a 1 en condición de visitante, pero en la vuelta cayó 1 a 0 con gol de Hércules, a los 37 minutos del complemento. El resultado forzó la definición del pase a la final por penales.

Los argentinos Agustín Giay, el Flaco López y Alexander Barboza fueron titulares en la victoria desde los doce pasos en el Allianz Parque.

En los penales, el conjunto paulista fue más efectivo y anotó los cinco remates por intermedio de Maurício, Gustavo Gómez, Ramón sosa, Joaquín Piquerez y Marlo Freitas. En tanto, para Fluminense anotaron Thiago Silva, Hércules y Guilherme Arana, mientras que el arqueo local Carlos Miguel desvió el disparo de Nonato.

Palmeiras espera en la final por Flamengo o Estudiantes, en un encuentro que se disputará el sábado 28 de noviembre en el estadio Centenario de Montevideo.

Si el vencedor de este jueves es el equipo brasileño, se reeditará la final de la Copa Libertadores del año pasado, en la que el Mengao se consagró campeón tras imponerse por 1 a 0.

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