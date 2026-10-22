Palmeiras venció por penales a Fluminense y es el primer finalista de la Copa Libertadores 2026

Los argentinos Agustín Giay, el Flaco López y Alexander Barboza fueron titulares en la victoria desde los doce pasos en el Allianz Parque.

En los penales, el conjunto paulista fue más efectivo y anotó los cinco remates por intermedio de Maurício, Gustavo Gómez, Ramón sosa, Joaquín Piquerez y Marlo Freitas. En tanto, para Fluminense anotaron Thiago Silva, Hércules y Guilherme Arana, mientras que el arqueo local Carlos Miguel desvió el disparo de Nonato.

Palmeiras espera en la final por Flamengo o Estudiantes, en un encuentro que se disputará el sábado 28 de noviembre en el estadio Centenario de Montevideo.

Si el vencedor de este jueves es el equipo brasileño, se reeditará la final de la Copa Libertadores del año pasado, en la que el Mengao se consagró campeón tras imponerse por 1 a 0.