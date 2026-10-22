Gimnasia y Esgrima tendrá un cambio obligado para recibir a Platense: el titular que no podrá estar ante el Calamar

En su lugar ingresaría Nahuel Barboza, mediocampista que suele ingresar por Antonini en los partidos. Con la ausencia de Tomás O'Connor, Darío Franco modificaría pieza por pieza, manteniendo el resto del equipo que cayó ante el Fortín.

Nahuel Barboza y el trabajo en el mediocampo en Gimnasia y Esgrima

Respecto a la configuración del mediocampo del Lobo, habitualmente compuesto por un solo volante central, Nahuel Barboza -quien será titular ante Platense- analizó: "Intentamos darle equilibrio y quizá hacer la conexión entre la defensa y el ataque. A veces sí tenemos que cubrir mucho espacio. El partido anterior, Vélez tenía jugadores de mucha jerarquía, un plantel con jugadores muy buenos, así que tratamos de estar cerrados, estar juntos. Quizá llamar y agruparnos con los demás volantes".

Respecto a los objetivos del Lobo, Barboza se sinceró: "Nuestro primer objetivo era mantener la categoría y, después de eso, sí nos hemos propuesto objetivos más grandes. Ahora estamos pensando en Platense y en intentar sostener nuestra posición, que hoy en día estamos metidos en los play-offs, así que estamos enfocados en eso".

Nahuel Barboza cumplió 100 partidos con la camiseta de Gimnasia y Esgrima ante Newell's y demostró toda su felicidad por defender el escudo mensana desde el ascenso hasta la Primera División. "Es una emoción muy grande. Fue una sorpresa muy linda y, al sentir tanto tanto cariño por este club, la verdad que me dejó muy emocionado".