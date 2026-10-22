Axel Rodríguez y el sprint final de Godoy Cruz en busca del ascenso: "Vamos a dar pelea"

Axel Rodríguez y la dupla ofensiva con el goleador Martín Pino

Con respecto a la buena dupla ofensiva que forma con Martín Pino, admitió: "Nos llevamos bien dentro del campo de juego, tenemos una gran relación. Los dos siempre damos el máximo por el equipo, nos nos importan tanto los goles, sino que el equipo gane".

Axel Rodríguez en su vuelta como titular tuvo una tarde muy destacada en Godoy Cruz.

Sobre el sprint final de la temporada con el Tomba a 5 puntos de Ferro, con 6 unidades en juego, el ex Olimpo remarcó: "Vamos a dar pelea hasta el final y todavía tenemos posibilidades de quedarnos con el primer puesto. Nosotros vamos a dejar todo y si no logramos quedarnos con el primer puesto, lucharemos por el ascenso en el Reducido".

"Estoy muy contento en el club, desde que llegué me han recibido muy bien y tiene una gran hinchada que alienta todos los partidos. El hincha que se quede tranquilo que vamos a dejar todo para lograr el objetivo", finalizó diciendo Axel Rodríguez, uno de los goleadores junto al máximo artillero Martín Pino autor de 16 tantos.

Lo que viene para Godoy Cruz

Godoy Cruz jugará el próximo domingo 25 a las 17 ante Mitre, en Santiago del Estero, y luego cerrará la fase regular en el estadio Feliciano Gambarte frente a Almirante Brown.

El Tomba tiene 60 puntos, aseguró un lugar en el Reducido y a dos fechas del final se ubica a 5 puntos del líder Ferro, con 6 por jugar.