La lista de lesionados de la Selección argentina que preocupa a Scaloni

El Cuti Romero debió ser reemplazado en el duelo del Atlético de Madrid frente al Espanyol. Los estudios confirmaron una distensión en el aductor que le demandará unos diez días de inactividad,

Por último, Lisandro Martínez generó preocupación al ser sustituido en el entretiempo del encuentro entre Manchester United y Leeds. Sin embargo, el cuadro se limitó a un fuerte golpe,

Es por eso que al DT argentino no le queda otra que pensar en alternativas para los próximos amistosos.

Los amistosos que jugará la Selección argentina en la fecha FIFA:

• Selección argentina vs. Uruguay: viernes 13 de noviembre de 2026 en Buenos Aires (posiblemente en La Bombonera, a confirmar oficialmente).

• Selección argentina vs. Costa Rica: martes 17 de noviembre de 2026 en Córdoba (en el Estadio Mario Alberto Kempes, de Córdoba).

La AFA anunció estos amistosos después de que se descartara la gira por Asia en la que, en principio, la Argentina se iba a enfrentar a Arabia Saudita e India, pero el acuerdo de palabra con ambas federaciones quedó sin efecto por problemas en la organización.