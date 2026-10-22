El DT de la Selección argentina, Lionel Scaloni, se preocupa por los lesionados que tiene de cara a la próxima fecha FIFA que será en noviembre ante Uruguay y Costa Rica,
La lista de lesionados de la Selección argentina que preocupa a Scaloni
El entrenador albiceleste no podrá contar con alguno de los referentes para los partidos ante Uruguay y Costa Rica
La primera ausencia ratificada es la de Lautaro Martínez. El delantero del Inter sufrió una distensión muscular en los flexores del muslo izquierdo que le demandará entre cuatro y seis semanas de rehabilitación.
Tampoco estará el Dibu Emiliano Martínez, quien fue operado de urgencia tras sufrir la fractura de su mandíbula en el partido de Chelsea con Everton.
El Cuti Romero debió ser reemplazado en el duelo del Atlético de Madrid frente al Espanyol. Los estudios confirmaron una distensión en el aductor que le demandará unos diez días de inactividad,
Por último, Lisandro Martínez generó preocupación al ser sustituido en el entretiempo del encuentro entre Manchester United y Leeds. Sin embargo, el cuadro se limitó a un fuerte golpe,
Es por eso que al DT argentino no le queda otra que pensar en alternativas para los próximos amistosos.
Los amistosos que jugará la Selección argentina en la fecha FIFA:
• Selección argentina vs. Uruguay: viernes 13 de noviembre de 2026 en Buenos Aires (posiblemente en La Bombonera, a confirmar oficialmente).
• Selección argentina vs. Costa Rica: martes 17 de noviembre de 2026 en Córdoba (en el Estadio Mario Alberto Kempes, de Córdoba).
La AFA anunció estos amistosos después de que se descartara la gira por Asia en la que, en principio, la Argentina se iba a enfrentar a Arabia Saudita e India, pero el acuerdo de palabra con ambas federaciones quedó sin efecto por problemas en la organización.