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Comienza la era Post Messi: la Selección argentina confirmó los amistosos de noviembre

La Selección argentina tiene sus dos amistosos confirmados para la fecha FIFA del mes de noviembre. Será la primera prueba post retiro de Lionel Messi

Fabián Salamone
Por Fabián Salamone [email protected]
Tras el retiro del 10, la Selección argentina confirmó sus amistosos para noviembre.

Tras el retiro del 10, la Selección argentina confirmó sus amistosos para noviembre.

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) confirmó, a través de sus canales oficiales de comunicación, que la Selección argentina se enfrentará con Uruguay y Costa Rica en la próxima fecha FIFA que se llevará a cabo en noviembre. De esta manera, se dará el inicio oficial de la era Post Messi.

El primero de estos amistosos será el viernes 13 de noviembre ante Uruguay en La Bombonera, mientras que el siguiente será cuatro días después en el Mario Alberto Kempes, es decir el martes 17, frente a Costa Rica.

La Selección argentina confirmó sus amistosos

La Selección argentina afina los últimos detalles para disputar una nueva doble jornada amistosa en la fecha FIFA de noviembre, en la que se medirá en condición de local ante sus pares de Uruguay y Costa Rica.

El primer compromiso de la gira será el viernes 13 de noviembre frente al conjunto uruguayo en La Bombonera. Cuatro días más tarde, el martes 17 de noviembre, el equipo dirigido por Lionel Scaloni cerrará ante Costa Rica.

En cuanto al armado del plantel, el cuerpo técnico mantiene la atención puesta en la evolución física de dos piezas claves: Lautaro Martínez y Nicolás Tagliafico. Ambos futbolistas se encuentran lesionados y sus presencias están en duda.

El cruce frente a Uruguay sumará un nuevo capítulo a un historial sumamente extenso que registra 196 enfrentamientos, con 92 victorias para la Selección argentina, 42 para la Celeste y 46 empates. El antecedente más reciente se remonta al 21 de marzo de 2025, por las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026. Allí el equipo de Scaloni se impuso por 1 a 0 con gol de Thiago Almada.

Por su parte, el antecedente inmediato ante la Selección de Costa Rica tuvo lugar el 26 de marzo de 2024 en un duelo amistoso previo a la Copa América. En aquella jornada, la Scaloneta logró un triunfo por 3 a 1 gracias a los tantos convertidos por Ángel Di María, Alexis Mac Allister y Lautaro Martínez, frente a un combinado costarricense que en ese momento contaba con la dirección técnica de Gustavo Alfaro.

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