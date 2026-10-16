Comienza la era Post Messi: la Selección argentina confirmó los amistosos de noviembre

El primer compromiso de la gira será el viernes 13 de noviembre frente al conjunto uruguayo en La Bombonera. Cuatro días más tarde, el martes 17 de noviembre, el equipo dirigido por Lionel Scaloni cerrará ante Costa Rica.

En cuanto al armado del plantel, el cuerpo técnico mantiene la atención puesta en la evolución física de dos piezas claves: Lautaro Martínez y Nicolás Tagliafico. Ambos futbolistas se encuentran lesionados y sus presencias están en duda.

El cruce frente a Uruguay sumará un nuevo capítulo a un historial sumamente extenso que registra 196 enfrentamientos, con 92 victorias para la Selección argentina, 42 para la Celeste y 46 empates. El antecedente más reciente se remonta al 21 de marzo de 2025, por las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026. Allí el equipo de Scaloni se impuso por 1 a 0 con gol de Thiago Almada.

Por su parte, el antecedente inmediato ante la Selección de Costa Rica tuvo lugar el 26 de marzo de 2024 en un duelo amistoso previo a la Copa América. En aquella jornada, la Scaloneta logró un triunfo por 3 a 1 gracias a los tantos convertidos por Ángel Di María, Alexis Mac Allister y Lautaro Martínez, frente a un combinado costarricense que en ese momento contaba con la dirección técnica de Gustavo Alfaro.