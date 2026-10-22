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Se arrepintió

Cesc Fábregas le pidió a los jugadores del Como que "bajaran el ritmo": los motivos

El Manchester United recibió una paliza en la Champions League y el entrenador del conjunto italiano, Cesc Fábregas, les hizo un insólito pedido a sus jugadores

Emanuel Trilla Donoso
Por Emanuel Trilla Donoso [email protected]
Cesc Fábregas hizo un pedido, pero después se arrepintió.

Cesc Fábregas hizo un pedido, pero después se arrepintió.

Se disputaba el minuto 80 y el marcador indicaba que el Como le ganaba 4 a 0 al Manchester United cuando Cesc Fábregas tomó dos decisiones fundamentales: por un lado, la salida de los argentinos Nicolás Paz y Máximo Perrone; por el otro, la orden de que sus dirigidos bajaran el ritmo.

Esas determinaciones provocaron que el conjunto inglés descontara en el minuto 91, un gol que no modificó el desenlace del partido, pero que en el futuro podría ser determinante para el equipo italiano en Champions League si llega a empatar en puntos con alguno de sus rivales.

Cesc F&aacute;bregas habl&oacute; en conferencia de prensa y valor&oacute; el trabajo de su equipo.

Cesc Fábregas habló en conferencia de prensa y valoró el trabajo de su equipo.

Cesc Fábregas se arrepintió del pedido

El entrenador español marcó el gran presente que tiene el Como ya que además de haber sido quien hizo ascender al equipo, entró en la historia ya que lograron la clasificación para su primer Champions League; no obstante, tomó una decisión que lo dejó en jaque.

“Fui yo quien le dijo al equipo que bajara el ritmo porque tenemos otro partido y con el 4-0 ya podíamos manejar la situación", explicó el ex jugador de Barcelona.

Me arrepiento de los últimos 10 minutos. Me arrepiento de los últimos 10 minutos.

"Me arrepiento porque siempre soy el primero que los empujo a luchar hasta el final y ese gol me dolió. Sucedió porque bajamos la intensidad y nos tiramos atrás, pero fue todo culpa mía", continuó con su reflexión.

Cesc F&aacute;bregas es el profesor ideal para Nicol&aacute;s Paz.

Cesc Fábregas es el profesor ideal para Nicolás Paz.

Cesc Fábregas y Nico Paz hacen la dupla ideal

El momento del Como entusiasma en todos los frentes. En el certamen doméstico, el equipo acumula 14 unidades en la Serie A y se mantiene a tiro de la cima, ubicándose a solo cinco puntos de distancia de los líderes Inter y Lazio.

Esa solidez en Italia se traslada de lleno a su campaña europea, donde el calendario le abre una gran oportunidad de seguir escalando: en la cuarta jornada de la Champions League viajará a Francia para medirse frente a un Lens de andar vacilante, que apenas ganó un compromiso y tropezó en dos ocasiones.

La excursión a territorio galo encuentra al conjunto peninsular con la confianza en alza tras su resonante victoria ante el Manchester United.

Con ese festejo, la cosecha internacional escaló a 6 puntos en tres presentaciones, producto de dos alegrías y un traspié: el categórico 4 a 1 frente al RB Leipzig de Martín Demichelis en el debut y el ajustado tropiezo 3 a 2 contra el Feyenoord en la segunda fecha.

Además, como frutilla del postre, Nicolás Paz suma dos goles y tres asistencias en el campeonato de equipos más importante de Europa.

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