Cesc Fábregas le pidió a los jugadores del Como que "bajaran el ritmo": los motivos

“Fui yo quien le dijo al equipo que bajara el ritmo porque tenemos otro partido y con el 4-0 ya podíamos manejar la situación", explicó el ex jugador de Barcelona.

Me arrepiento de los últimos 10 minutos. Me arrepiento de los últimos 10 minutos.

"Me arrepiento porque siempre soy el primero que los empujo a luchar hasta el final y ese gol me dolió. Sucedió porque bajamos la intensidad y nos tiramos atrás, pero fue todo culpa mía", continuó con su reflexión.

Cesc Fábregas es el profesor ideal para Nicolás Paz.

Cesc Fábregas y Nico Paz hacen la dupla ideal

El momento del Como entusiasma en todos los frentes. En el certamen doméstico, el equipo acumula 14 unidades en la Serie A y se mantiene a tiro de la cima, ubicándose a solo cinco puntos de distancia de los líderes Inter y Lazio.

Esa solidez en Italia se traslada de lleno a su campaña europea, donde el calendario le abre una gran oportunidad de seguir escalando: en la cuarta jornada de la Champions League viajará a Francia para medirse frente a un Lens de andar vacilante, que apenas ganó un compromiso y tropezó en dos ocasiones.

La excursión a territorio galo encuentra al conjunto peninsular con la confianza en alza tras su resonante victoria ante el Manchester United.

Con ese festejo, la cosecha internacional escaló a 6 puntos en tres presentaciones, producto de dos alegrías y un traspié: el categórico 4 a 1 frente al RB Leipzig de Martín Demichelis en el debut y el ajustado tropiezo 3 a 2 contra el Feyenoord en la segunda fecha.

Además, como frutilla del postre, Nicolás Paz suma dos goles y tres asistencias en el campeonato de equipos más importante de Europa.