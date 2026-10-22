Estudiantes visita a Flamengo por un lugar en la final de la Copa Libertadores: hora, TV y formaciones

En su camino hacia las semis, el Pincha clasificó segundo en la fase de grupos (detrás del Fla), mientras que en los octavos de final derrotó a la Universidad Católica de Chile y en cuartos al Corinthians de Brasil.

El equipo del Cacique Medina se ilusiona con alcanzar la final que se jugará en el Centenario de Uruguay y por eso ha ido quedando relegado en otras competencias: quedó eliminado de Copa Argentina y actualmente está fuera de los playoffs del Torneo Clausura (está décimo en la Zona A).

Flamengo, por su parte, ganó tres de las últimas siete ediciones de la Copa Libertadores y es el vigente campeón. En el Brasileirao, además, es el líder con 67 puntos.

En la fase de grupos, el equipo brasilero arrasó para terminar primero en su zona con 16 puntos, para luego eliminar a Cruzeiro de Brasil y a Independiente del Valle de Ecuador, con respectivos globales de 3-2 y 3-1.

El encuentro de ida entre Estudiantes y Flamengo en La Plata terminó igualado sin goles. El Mengao no pudo desplegar con comodidad su juego gracias a un buen trabajo de neutralización por parte del Pincha. En el Maracaná, ambos combatirán por el boleto a la gran final donde ya espera Palmeiras.

Estudiantes vs Flamengo por semifinales de Copa Libertadores: posibles formaciones

Flamengo: Agustín Rossi; Guillermo Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira, Alex Sandro; Erick Pulgar, Saúl Ñíguez; Gonzalo Plata, Jorge Carrascal, Samuel Lino; Pedro. DT: Leonardo Jardim.

Estudiantes de La Plata: Fernando Muslera; Eros Mancuso, Santiago Núñez, Leandro González Pírez o Marcos Rojo, Tomás Palacios; Alexis Castro, Ezequiel Piovi, Baltasar Rodríguez; Tiago Palacios o Joaquín Correa, Guido Carrillo, Joaquín Tobio Burgos. DT: Alexander Medina.

Hora: 21.30

TV: Fox Sports

Estadio: Maracaná

Árbitro: Gustavo Tejera (URU)

VAR: Antonio García (URU)