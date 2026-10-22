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Estudiantes visita a Flamengo por un lugar en la final de la Copa Libertadores: hora, TV y formaciones

Estudiantes de La Plata se mide ante Flamengo por la vuelta de las semifinales de la Copa Libertadores 2026

Carolina Quiroga
Por Carolina Quiroga [email protected]
Estudiantes va por un lugar en la final de la Copa Libertadores 2026. 

Estudiantes va por un lugar en la final de la Copa Libertadores 2026. 

Estudiantes de La Plata visita este jueves a Flamengo de Brasil por la vuelta de las semifinales de la Copa Libertadores. En el Maracaná, el Pincha irá en busca de un histórico triunfo que le permita meterse en el partido decisivo por sexta ocasión en su historia.

El partido de ida resultó 0 a 0 en el Estadio UNO de La Plata.

Estudiantes y Flamengo se miden por un lugar en la final de la Copa Libertadores

Estudiantes llega a este encuentro luego de recibir la noticia de que el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) finalmente aceptó su apelación, por lo que el defensor Marcos Rojo, incorporado en las últimas semanas, podrá decir presente.

En su camino hacia las semis, el Pincha clasificó segundo en la fase de grupos (detrás del Fla), mientras que en los octavos de final derrotó a la Universidad Católica de Chile y en cuartos al Corinthians de Brasil.

El equipo del Cacique Medina se ilusiona con alcanzar la final que se jugará en el Centenario de Uruguay y por eso ha ido quedando relegado en otras competencias: quedó eliminado de Copa Argentina y actualmente está fuera de los playoffs del Torneo Clausura (está décimo en la Zona A).

Flamengo, por su parte, ganó tres de las últimas siete ediciones de la Copa Libertadores y es el vigente campeón. En el Brasileirao, además, es el líder con 67 puntos.

En la fase de grupos, el equipo brasilero arrasó para terminar primero en su zona con 16 puntos, para luego eliminar a Cruzeiro de Brasil y a Independiente del Valle de Ecuador, con respectivos globales de 3-2 y 3-1.

El encuentro de ida entre Estudiantes y Flamengo en La Plata terminó igualado sin goles. El Mengao no pudo desplegar con comodidad su juego gracias a un buen trabajo de neutralización por parte del Pincha. En el Maracaná, ambos combatirán por el boleto a la gran final donde ya espera Palmeiras.

Estudiantes vs Flamengo por semifinales de Copa Libertadores: posibles formaciones

Flamengo: Agustín Rossi; Guillermo Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira, Alex Sandro; Erick Pulgar, Saúl Ñíguez; Gonzalo Plata, Jorge Carrascal, Samuel Lino; Pedro. DT: Leonardo Jardim.

Estudiantes de La Plata: Fernando Muslera; Eros Mancuso, Santiago Núñez, Leandro González Pírez o Marcos Rojo, Tomás Palacios; Alexis Castro, Ezequiel Piovi, Baltasar Rodríguez; Tiago Palacios o Joaquín Correa, Guido Carrillo, Joaquín Tobio Burgos. DT: Alexander Medina.

Hora: 21.30

TV: Fox Sports

Estadio: Maracaná

Árbitro: Gustavo Tejera (URU)

VAR: Antonio García (URU)

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