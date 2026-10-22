Lionel Messi emociona a cientos de jóvenes en Oviedo antes de recibir el Premio Princesa de Asturias

En la antesala de la entrega oficial del Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2026, Lionel Messi protagonizó un multitudinario y emotivo encuentro ante más de 6.000 niños y estudiantes en el Palacio de los Deportes de Oviedo.
En la antesala de la entrega oficial del Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2026, Lionel Messi protagonizó un multitudinario encuentro en el Palacio de los Deportes de Oviedo.
En la antesala de la entrega oficial del Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2026, Lionel Messi protagonizó un multitudinario y emotivo encuentro ante más de 6.000 niños y estudiantes en el Palacio de los Deportes de Oviedo.
El acto se enmarcó en el programa educativo y cultural Toma la palabra, donde los alumnos asturianos trabajan sobre la trayectoria de los galardonados y acompañado en el escenario por el futbolista Santi Cazorla, el ex capitán de la Selección argentina compartió una charla enfocada en los valores humanos del deporte y llegó a jugar sobre el escenario con jóvenes que vestían las camisetas del Real Oviedo y el Sporting de Gijón
Ante la calurosa ovación del público, Messi expresó su gratitud y dejó un mensaje: "Recibir este cariño es una felicidad enorme."
"El fútbol es un juego para pasar el rato y para hacer amigos ante todo.", resaltó quien fue elegido por el jurado por su talento excepcional y por su continuada labor solidaria en la salud y educación de la infancia desfavorecida.
A su llegada a la capital asturiana, Messi afirmó que Oviedo será a partir de ahora "una ciudad muy especial" que le dejará "un lindo recuerdo" e incluso su presencia motivó una felicitación pública del Real Oviedo a través de sus redes sociales:
"Lo has ganado todo. Pero hay reconocimientos que transcienden los títulos y celebran la huella eterna que dejas en el mundo. Asturias ya rinde un merecido homenaje a tu leyenda. Enhorabuena, Leo."
Tras el acto con los estudiantes, la agenda de la jornada concluye con una cena de gala con los Reyes de España y el resto de los premiados de las distintas categorías. El acto central de entrega de los galardones se celebrará este viernes en el Teatro Campoamor de Oviedo, en una ceremonia presidida por la Familia Real