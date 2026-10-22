Lionel Messi emociona a cientos de jóvenes en Oviedo antes de recibir el Premio Princesa de Asturias

Messi y el Palacio de los Deportes de Oviedo lleno.

"El fútbol es un juego para pasar el rato y para hacer amigos ante todo.", resaltó quien fue elegido por el jurado por su talento excepcional y por su continuada labor solidaria en la salud y educación de la infancia desfavorecida.

Homenaje del Real Oviedo y agenda de gala

A su llegada a la capital asturiana, Messi afirmó que Oviedo será a partir de ahora "una ciudad muy especial" que le dejará "un lindo recuerdo" e incluso su presencia motivó una felicitación pública del Real Oviedo a través de sus redes sociales:

"Lo has ganado todo. Pero hay reconocimientos que transcienden los títulos y celebran la huella eterna que dejas en el mundo. Asturias ya rinde un merecido homenaje a tu leyenda. Enhorabuena, Leo."

Tras el acto con los estudiantes, la agenda de la jornada concluye con una cena de gala con los Reyes de España y el resto de los premiados de las distintas categorías. El acto central de entrega de los galardones se celebrará este viernes en el Teatro Campoamor de Oviedo, en una ceremonia presidida por la Familia Real