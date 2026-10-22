Rescataron el cuerpo del tercer montañista muerto en la avalancha en Portillo, Chile

Las autoridades chilenas confirmaron este jueves el hallazgo del cuerpo del tercer montañista que permanecía desaparecido tras la trágica avalancha de nieve, roca y barro ocurrido en Portillo, cerca del Paso Cristo Redentor del lado de Chile y a pocos kilómetros del límite con Mendoza.
El trágico saldo de la avalancha en Portillo
El accidente en Portillo se produjo cuando un grupo de siete excursionistas fue alcanzado por un masivo desprendimiento de nieve y rocas. La avalancha arrastró a los deportistas hacia el espejo de agua de la Laguna del Inca, un sector cordillerano cercano al Paso Cristo Redentor.
Minutos después al hecho, personal de rescate auxilió a 4 sobrevivientes, 2 de ellos con heridas de diversa consideración. Durante la misma jornada, las brigadas recuperaron los cuerpos de 2 montañistas más.
Complejo operativo para el tercer montañista en Portillo
La localización del tercer montañista demandó un despliegue operativo especializado debido a la baja visibilidad y a las extremas temperaturas. Buzos del Grupo de Operaciones Policiales Especiales (GOPE) de Carabineros trabajaron en la península de la laguna, donde el cuerpo estaba sumergido a 30 metros de profundidad.
Las tareas de rastreo sufrieron interrupciones por las inestables condiciones meteorológicas y el riesgo de nuevos deslaves. Finalmente, la reanudación del operativo en las primeras horas de este jueves permitió concretar la extracción.
Peritajes judiciales por la muerte del tercer montañista en Portillo
La Fiscalía de Los Andes encomendó las pericias a la Policía de Investigaciones (PDI) para determinar el origen de la avalancha y del desastre climático. Según informes oficiales, las víctimas avanzaron por el sector pese a las advertencias y carteles que señalaban el peligro en las laderas.
Con la recuperación del tercer montañista, la Justicia chilena autorizó el traslado al Servicio Médico Legal para realizar los estudios correspondientes y proceder a la entrega de los restos a sus familiares directos.
Fuentes: Emol y BioBio
En pocas palabras
- Hallazgo del tercer montañista: recuperaron los restos del último excursionista desaparecido en la Laguna del Inca tras una avalancha.
- Operativo de rescate: buzos del GOPE de Carabineros trabajaron en condiciones extremas para extraer el cuerpo sumergido a 30 metros.
- Investigación judicial: la Fiscalía de Los Andes inició peritajes para determinar las causas del desastre en Portillo.