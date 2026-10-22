Rescataron el cuerpo del tercer montañista muerto en la avalancha en Portillo, Chile

Complejo operativo para el tercer montañista en Portillo

La localización del tercer montañista demandó un despliegue operativo especializado debido a la baja visibilidad y a las extremas temperaturas. Buzos del Grupo de Operaciones Policiales Especiales (GOPE) de Carabineros trabajaron en la península de la laguna, donde el cuerpo estaba sumergido a 30 metros de profundidad.

Las tareas de rastreo sufrieron interrupciones por las inestables condiciones meteorológicas y el riesgo de nuevos deslaves. Finalmente, la reanudación del operativo en las primeras horas de este jueves permitió concretar la extracción.

Tragedia en Portillo. Tres excursionistas fueron víctimas de una avalancha en Portillo.

Peritajes judiciales por la muerte del tercer montañista en Portillo

La Fiscalía de Los Andes encomendó las pericias a la Policía de Investigaciones (PDI) para determinar el origen de la avalancha y del desastre climático. Según informes oficiales, las víctimas avanzaron por el sector pese a las advertencias y carteles que señalaban el peligro en las laderas.

Con la recuperación del tercer montañista, la Justicia chilena autorizó el traslado al Servicio Médico Legal para realizar los estudios correspondientes y proceder a la entrega de los restos a sus familiares directos.

Fuentes: Emol y BioBio