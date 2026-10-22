ARCA subasta cinco lotes con botellas de vino desde $90.000: cómo participar

ARCA: así podés comprar un lote de botellas de vino alta gama a un precio bajísimo
Recordemos que las subastas de mercadería comisada o abandonada en la Aduana son realizadas por Banco Ciudad, a cuenta y orden de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). En esta ocasión, a través del sitio web de la entidad bancaria, se supo que el 5 de noviembre se podrá pujar por distintos lotes de botellas de vino.
Los interesados en participar de la subasta por los lotes de botellas de vino, primero deberán registrarse en la plataforma oficial del Banco Ciudad y luego esperar a la fecha señalada para comenzar a pujar.
A continuación, el detalle de cada uno de los lotes y su valor inicial de puja.
Vino Angélica Zapata Malbec
Este lote cuenta con 4 botellas de vino Angélica Zapata Malbec Alta 2016 750 ml y 8 botellas de vino Angélica Zapata Malbec Alta 2017 750 ml. Su precio base es de $90.000
Vino Dv. Catena Cabernet
Este lote cuenta con 80 botellas de vino Dv. Catena Cabernet Malbec 2022 de 750 ml. Su precio base es de $216.600
Vino Concha y Toro, Reservado Malbec 2019
Este lote cuenta con 288 botellas de vino, con un precio base de $202.500.
Vino Cordero con Piel de Lobo, Malbec 2023
Este lote cuenta con 90 botellas, con un precio base de $145.000.
Vinos varios
Este lote tiene 125 botellas y el precio base de la subasta es $176.600. El mismo está compuesto de los siguientes productos:
- 24 botellas de vino espumante con inscripción Concha y Toro Reservado Extra Brut 2019 de 750 ml
- 12 botellas de vino con inscripción Luigi Bosca Malbec 2017 de 750 ml
- 12 botellas de vino con inscripción Lorca Poético Malbec 2014 de 750 ml
- 18 botellas de vino con inscripción Doña Paula Estate Malbec 2018 de 750 ml
- 6 botellas de vino con inscripción Reserva del Fin del Mundo Malbec 2018 de 750 ml
- 29 botellas de vino con inscripción La Linda Malbec 2018 de 750 ml
- 6 botellas de vino con inscripción Zuccardi Q Malbec 2017 de 750 ml
- 6 botellas de vino con inscripción Zuccardi Q Tempranillo 2014 de 750 ml
- 6 botellas de vino con inscripción Álamos Reserve Malbec 2016 de 750 ml
- 2 botellas de vino con inscripción Salentein Reserve Malbec 2018 de 750 ml
- 2 botellas de vino con inscripción Felino Malbec 2018 de 750 ml
- 1 botella de vino con inscripción Colomé Estate Malbec 2016 de 750 ml
- 1 botella de vino con inscripción Colomé Estate Malbec 2017 de 750 ml