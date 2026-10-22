ARCA subasta cinco lotes con botellas de vino desde $90.000: cómo participar

A continuación, el detalle de cada uno de los lotes y su valor inicial de puja.

Vino Angélica Zapata Malbec

Este lote cuenta con 4 botellas de vino Angélica Zapata Malbec Alta 2016 750 ml y 8 botellas de vino Angélica Zapata Malbec Alta 2017 750 ml. Su precio base es de $90.000

Vino Dv. Catena Cabernet

Este lote cuenta con 80 botellas de vino Dv. Catena Cabernet Malbec 2022 de 750 ml. Su precio base es de $216.600

Vino Concha y Toro, Reservado Malbec 2019

Este lote cuenta con 288 botellas de vino, con un precio base de $202.500.

Vino Cordero con Piel de Lobo, Malbec 2023

Este lote cuenta con 90 botellas, con un precio base de $145.000.

Vinos varios

Este lote tiene 125 botellas y el precio base de la subasta es $176.600. El mismo está compuesto de los siguientes productos: