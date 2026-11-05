Treinta DTs dejaron la Liga Profesional en 2026: Sebastián Domínguez se fue de Central Córdoba

Sebastián Domínguez dejó de ser el entrenador de Central Córdoba de Santiago del Estero luego de que el club comunicara este jueves el cesanteo de su cargo tras 14 partidos.
Sebastián Domínguez dejó de ser el entrenador de Central Córdoba de Santiago del Estero y ya son 30 los DT que dejaron su cargo este 2026 de la Liga Profesional
Sebastián Domínguez dejó de ser el entrenador de Central Córdoba de Santiago del Estero luego de que el club comunicara este jueves el cesanteo de su cargo tras 14 partidos.
En lo que va del 2026, la cifra de entrenadores que dejaron su cargo en la Liga Profesional escala a 30.
Los números explican por qué Sebastián Domínguez no es más el entrenador de Central Córdoba de Santiago del Estero. Domínguez asumió el pasado 31 de julio en la fecha 2 del Torneo Clausura. Aquel partido fue con derrota frente a Atlético Tucumán por 2 a 0.
Desde su asunción, el ex defensor apenas dirigió 14 partidos en el Ferroviario y los resultados no lo acompañaron: ganó solo 2 partidos, empató 4 y perdió 8. Además, su equipo recibió 24 goles y solo convirtió 11.
Ante la mala campaña, Central Córdoba de Santiago del Estero decidió remover a Sebastián Domínguez de su cargo y lo informó mediante un comunicado. "El Club Atlético Central Córdoba informa que el entrenador Sebastián Domínguez y su cuerpo técnico dejaron de formar parte de la institución. Central Córdoba agradece el trabajo realizado y les desea éxitos en sus próximos desafíos", escribieron desde el Ferroviario.
Además, anunciaron quién quedará a cargo de la conducción del plantel principal en esta última fecha donde Central Córdoba, que actualmente marcha último en la Zona A con 10 puntos, debe enfrentar a Lanús por la fecha 16 del Torneo Clausura.
"De manera interina, la conducción del plantel profesional quedará a cargo de Juan Carlos Roldán y Juan Domingo Contreras para el próximo partido", anunciaron desde el club.