Treinta DTs dejaron la Liga Profesional en 2026: Sebastián Domínguez se fue de Central Córdoba

Desde su asunción, el ex defensor apenas dirigió 14 partidos en el Ferroviario y los resultados no lo acompañaron: ganó solo 2 partidos, empató 4 y perdió 8. Además, su equipo recibió 24 goles y solo convirtió 11.

Ante la mala campaña, Central Córdoba de Santiago del Estero decidió remover a Sebastián Domínguez de su cargo y lo informó mediante un comunicado. "El Club Atlético Central Córdoba informa que el entrenador Sebastián Domínguez y su cuerpo técnico dejaron de formar parte de la institución. Central Córdoba agradece el trabajo realizado y les desea éxitos en sus próximos desafíos", escribieron desde el Ferroviario.

Además, anunciaron quién quedará a cargo de la conducción del plantel principal en esta última fecha donde Central Córdoba, que actualmente marcha último en la Zona A con 10 puntos, debe enfrentar a Lanús por la fecha 16 del Torneo Clausura.

"De manera interina, la conducción del plantel profesional quedará a cargo de Juan Carlos Roldán y Juan Domingo Contreras para el próximo partido", anunciaron desde el club.

Todos los entrenadores que dejaron su cargo la Liga Profesional en el 2026

Daniel Oldrá | Instituto Eduardo Domínguez | Estudiantes Favio Orsi y Sergio Gómez | Newell’s Hugo Colace | Atlético Tucumán Marcelo Gallardo | River Plate Iván Delfino | Estudiantes de Río Cuarto Damián Ayude | San Lorenzo Guillermo Farré | Aldosivi Ariel Broggi | Gimnasia de Mendoza Gustavo Benítez | Deportivo Riestra Fernando Zaniratto | Gimnasia La Plata Gerardo Acuña | Estudiantes de Río Cuarto Mariano Sosa | Defensa y Justicia Carlos Tévez | Talleres Gustavo Costas | Racing Club Claudio Úbeda | Boca Juniors Rubén Insúa | Barracas Central Gustavo Álvarez | San Lorenzo Lucas Pusineri | Central Córdoba Walter Zunino | Platense Gustavo Quinteros | Independiente Eduardo Coudet | River Plate Israel Damonte | Aldosivi Jorge Sampaoli | Talleres Néstor Gorosito | San Lorenzo Juan Pablo Vojvoda | Racing Club Diego Dabove | Tigre Guillermo Duró | Deportivo Riestra Rubén Forestello | Estudiantes de Río Cuarto Sebastián Domínguez | Central Córdoba

Los entrenadores que conservan su puesto desde inicios de la temporada