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Treinta DTs dejaron la Liga Profesional en 2026: Sebastián Domínguez se fue de Central Córdoba

Sebastián Domínguez dejó de ser el entrenador de Central Córdoba de Santiago del Estero y ya son 30 los DT que dejaron su cargo este 2026 de la Liga Profesional

Carolina Quiroga
Por Carolina Quiroga [email protected]
Sebastián Domínguez dejó de ser el entrenador de Central Córdoba.

Sebastián Domínguez dejó de ser el entrenador de Central Córdoba.

Sebastián Domínguez dejó de ser el entrenador de Central Córdoba de Santiago del Estero luego de que el club comunicara este jueves el cesanteo de su cargo tras 14 partidos.

En lo que va del 2026, la cifra de entrenadores que dejaron su cargo en la Liga Profesional escala a 30.

Sebastián Domínguez dejó de ser el entrenador de Central Córdoba por malos resultados

Los números explican por qué Sebastián Domínguez no es más el entrenador de Central Córdoba de Santiago del Estero. Domínguez asumió el pasado 31 de julio en la fecha 2 del Torneo Clausura. Aquel partido fue con derrota frente a Atlético Tucumán por 2 a 0.

Desde su asunción, el ex defensor apenas dirigió 14 partidos en el Ferroviario y los resultados no lo acompañaron: ganó solo 2 partidos, empató 4 y perdió 8. Además, su equipo recibió 24 goles y solo convirtió 11.

Ante la mala campaña, Central Córdoba de Santiago del Estero decidió remover a Sebastián Domínguez de su cargo y lo informó mediante un comunicado. "El Club Atlético Central Córdoba informa que el entrenador Sebastián Domínguez y su cuerpo técnico dejaron de formar parte de la institución. Central Córdoba agradece el trabajo realizado y les desea éxitos en sus próximos desafíos", escribieron desde el Ferroviario.

Además, anunciaron quién quedará a cargo de la conducción del plantel principal en esta última fecha donde Central Córdoba, que actualmente marcha último en la Zona A con 10 puntos, debe enfrentar a Lanús por la fecha 16 del Torneo Clausura.

"De manera interina, la conducción del plantel profesional quedará a cargo de Juan Carlos Roldán y Juan Domingo Contreras para el próximo partido", anunciaron desde el club.

Todos los entrenadores que dejaron su cargo la Liga Profesional en el 2026

  1. Daniel Oldrá | Instituto
  2. Eduardo Domínguez | Estudiantes
  3. Favio Orsi y Sergio Gómez | Newell’s
  4. Hugo Colace | Atlético Tucumán
  5. Marcelo Gallardo | River Plate
  6. Iván Delfino | Estudiantes de Río Cuarto
  7. Damián Ayude | San Lorenzo
  8. Guillermo Farré | Aldosivi
  9. Ariel Broggi | Gimnasia de Mendoza
  10. Gustavo Benítez | Deportivo Riestra
  11. Fernando Zaniratto | Gimnasia La Plata
  12. Gerardo Acuña | Estudiantes de Río Cuarto
  13. Mariano Sosa | Defensa y Justicia
  14. Carlos Tévez | Talleres
  15. Gustavo Costas | Racing Club
  16. Claudio Úbeda | Boca Juniors
  17. Rubén Insúa | Barracas Central
  18. Gustavo Álvarez | San Lorenzo
  19. Lucas Pusineri | Central Córdoba
  20. Walter Zunino | Platense
  21. Gustavo Quinteros | Independiente
  22. Eduardo Coudet | River Plate
  23. Israel Damonte | Aldosivi
  24. Jorge Sampaoli | Talleres
  25. Néstor Gorosito | San Lorenzo
  26. Juan Pablo Vojvoda | Racing Club
  27. Diego Dabove | Tigre
  28. Guillermo Duró | Deportivo Riestra
  29. Rubén Forestello | Estudiantes de Río Cuarto
  30. Sebastián Domínguez | Central Córdoba

Los entrenadores que conservan su puesto desde inicios de la temporada

  • Alfredo Berti - Independiente Rivadavia
  • Guillermo Barros Schelotto - Vélez
  • Nicolás Diez - Argentinos Juniors
  • Jorge Almirón - Rosario Central
  • Ricardo Zielinski - Belgrano
  • Mauricio Pellegrino - Lanús
  • Diego Martínez - Huracán
  • Leonardo Madelón - Unión
  • Facundo Sava - Sarmiento
  • Pedro Troglio - Banfield

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