River empata con el descendido Aldosivi en Mar del Plata

El equipo dirigido por Leonardo Ponzio tenía la iniciativa, pero no era claro en el ataque. Además el equipo marplatense apelaba al juego brusco.

A los 21' González ensayó un desborde por la derecha, metió el centro y Galván remató alto. Fue una clara opción del elenco de Núñez.

A los 35' Acosta le tapó un bombazo a Lucas Beltrán en un mano a mano y la pelota se fue al córner.

A los 40' González exigió una nueva buena respuesta del seguro Acosta.

Un tiro libre de Almada pegaba en el travesaño.