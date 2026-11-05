Inicio Ovación Fútbol River Plate
Liga Profesional

River empata con el descendido Aldosivi en Mar del Plata

Después de perder el Superclásico, River busca 3 puntos de oro para quedar mejor ubicado contra un equipo que descendió

Gustavo Privitera
Por Gustavo Privitera [email protected]

River empata 0 a 0 con Aldosivi en el Estadio José María Minella, por la decimosexta fecha de la Zona B del Torneo Clausura.

Seguilo en VIVO por Radio Nihuil

River va por los tres puntos en Mar del Plata.

River va por los tres puntos en Mar del Plata.

River tiene la necesidad de sanar la herida del Superclásico. Con la caída 1-0 ante Boca, enmarcada en una tarde de controversias arbitrales y condicionada por las expulsiones de Lucas Martínez Quarta y Gonzalo Montiel, debe ganar.

En la primera llegada del visitante, Angelito Correa (el mejor jugador millonario) remataba desviado a los 2 minutos del primer tiempo.

El equipo dirigido por Leonardo Ponzio tenía la iniciativa, pero no era claro en el ataque. Además el equipo marplatense apelaba al juego brusco.

A los 21' González ensayó un desborde por la derecha, metió el centro y Galván remató alto. Fue una clara opción del elenco de Núñez.

A los 35' Acosta le tapó un bombazo a Lucas Beltrán en un mano a mano y la pelota se fue al córner.

A los 40' González exigió una nueva buena respuesta del seguro Acosta.

Un tiro libre de Almada pegaba en el travesaño.

Temas relacionados:

Más sobre Fútbol

Más de Sociedad

Más de Ovación

Más de Series y Películas