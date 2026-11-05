River empata con el descendido Aldosivi en Mar del Plata

Después de perder el Superclásico, River busca 3 puntos de oro para quedar mejor ubicado contra un equipo que descendió
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En la primera llegada del visitante, Angelito Correa (el mejor jugador millonario) remataba desviado a los 2 minutos del primer tiempo.
El equipo dirigido por Leonardo Ponzio tenía la iniciativa, pero no era claro en el ataque. Además el equipo marplatense apelaba al juego brusco.
A los 21' González ensayó un desborde por la derecha, metió el centro y Galván remató alto. Fue una clara opción del elenco de Núñez.
A los 35' Acosta le tapó un bombazo a Lucas Beltrán en un mano a mano y la pelota se fue al córner.
A los 40' González exigió una nueva buena respuesta del seguro Acosta.
Un tiro libre de Almada pegaba en el travesaño.