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De cara a la final

Sonríe Boca: Atlético Mineiro volvió a caer y sumó su quinta derrota consecutiva

Atlético Mineiro no levanta cabeza perdió de nuevo; por su lado, Boca está en racha y se forja como el gran candidato en la Sudamericana

Emanuel Trilla Donoso
Por Emanuel Trilla Donoso [email protected]
Boca lo gana todo y Atlético Mineiro está de capa caída.

Boca lo gana todo y Atlético Mineiro está de capa caída.

La final de la Copa Sudamericana está a la vuelta de la esquina y promete un choque memorable: Atlético Mineiro y Boca definirán al nuevo dueño del continente; no obstante el Xeneize cuenta con una gran ventaja porque el equipo de Eduardo Domínguez está en declive.

La antesala al compromiso definitorio expone dos realidades marcadamente opuestas: mientras el conjunto de la Ribera ajusta detalles con la ilusión intacta, en Belo Horizonte se encendieron todas las alarmas tras una seguidilla negativa que no encuentra freno y que llena de incertidumbre el ciclo del entrenador argentino al mando del cuadro brasileño.

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Ganó Botafogo y a Boca le gusta esto.

Cayó el Atlético Mineiro y Boca sonríe

Atlético Mineiro visitó a Botafogo por el Brasileirao y Eduardo Domínguez puso en cancha a un equipo repleto de suplentes con el objetivo de dar vuelta la serie de la Copa de Brasil frente a Gremio (en el partido de ida cayó 2 a 0 y el encuentro de vuelta será el sábado 7 de noviembre desde las 18 en el Arena MRV de Belo Horizonte).

El Galo visitó este miércoles el Estadio Nilton Santos de Río de Janeiro con la urgencia de enderezar el rumbo frente a Botafogo. El trámite se inclinó rápidamente para los dueños de casa cuando transcurrían apenas 19 minutos de la primera etapa.

El mediocampista Edenilson aprovechó los desacoples en el fondo visitante para establecer la apertura del marcador a favor del Fogão, una diferencia mínima que se mantuvo hasta el descanso y que el elenco de Domínguez jamás logró revertir durante el complemento. Con el pitazo final en suelo carioca, Mineiro sumó un nuevo traspié que profundiza su bache anímico y futbolístico.

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Boca va por todo este año.

El rival de Boca en la Copa Sudamericana está de capa caída

La caída en Río de Janeiro significó la quinta derrota consecutiva para el Galo, una racha adversa que desnudó una alarmante falta de gol y respuestas tácticas en ambos frentes competitivos.

La seguidilla negativa comenzó con el 0-2 ante Montevideo City Torque por la propia Copa Sudamericana, continuó con el 2-3 frente a Flamengo y se agravó con dos tropiezos al hilo sin marcar tantos en el torneo local: el 0-1 en el clásico ante Cruzeiro y el 0-2 a manos de Gremio, a los que ahora se acopló el tropiezo frente a Botafogo.

Con este panorama sombrío, Mineiro deberá afrontar sus compromisos previos con la pesada carga de recuperar la solidez antes de emprender el viaje a Barranquilla.

En la vereda opuesta, Boca toma nota del desconcierto de su adversario: el equipo azul y oro sabe que las finales representan un capítulo aparte, pero llegará a la gran cita con el envión anímico que genera medirse ante un oponente herido y con un Eduardo Domínguez obligado a encontrar soluciones inmediatas

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