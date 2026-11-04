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Una estrategia diferente

Eduardo Domínguez pateó el tablero en el Atlético Mineiro en la previa del partido de Boca

El conjunto de Eduardo Domínguez intentará dar vuelta la llave en la Copa de Brasil y ganarle la final al Xeneize en Barranquilla

Emanuel Trilla Donoso
Por Emanuel Trilla Donoso [email protected]
Eduardo Domínguez va por todo.

Eduardo Domínguez va por todo.

Todo parece indicar que Boca tendrá un panorama accesible en la final de la Copa Sudamericana: viene con paso arrollador y, en la recta final del año, tiene posibilidades de alzarse con cuatro trofeos; en la vereda de enfrente, el equipo de Eduardo Domínguez arrastra cuatro partidos sin ganar, un contraste elocuente.

Atlético Mineiro tiene la oportunidad de revertir la historia en las semifinales de la Copa de Brasil, tras caer 2-0 como visitante frente a Gremio el domingo, en una serie que se definirá el próximo sábado; además, el 21 de noviembre deberá enfrentar al Xeneize en Barranquilla.

Si a Eduardo Dom&iacute;nguez le sale bien, podr&aacute; estar en dos finales.

Si a Eduardo Domínguez le sale bien, podrá estar en dos finales.

Eduardo Domínguez pateó el tablero en el Atlético Mineiro

El panorama es complejo para el conjunto albinegro y el futuro de Eduardo Domínguez comienza a estar en jaque: tras una racha positiva, el rendimiento decayó y el equipo corre serio riesgo de cerrar la temporada con las manos vacías.

Por un lado, deberá remontar la serie frente a Gremio, una misión exigente que, sin embargo, ofrece un factor alentador: el Tricolor gaúcho tiene la atención dividida por su delicada lucha contra el descenso.

Por el otro, en el horizonte asoma Boca, que llega en alza y perfilado como el gran candidato a quedarse con el segundo certamen en importancia del continente. Ante esto, el DT argentino decidió darle descanso a 10 de sus jugadores titulares cuando enfrente a Botafogo por el torneo doméstico.

El único habitual que ingresará a la cancha es Everson, arquero que viene de sufrir una fractura en el pie izquierdo y comenzará a sumar minutos de cara al partido definitorio contra el Xeneize.

El conjunto de Eduardo Dom&iacute;nguez presentar&aacute; suplentes contra Botafogo.

El conjunto de Eduardo Domínguez presentará suplentes contra Botafogo.

Eduardo Domínguez y dos partidos para tocar el cielo con las manos

El partido de vuelta de las semifinales de la Copa de Brasil contra Gremio se disputará el sábado 7 de noviembre desde las 18 en el Arena MRV de Belo Horizonte; mientras que la final de la Copa Sudamericana se jugará el sábado 11 de nociembre a partir de las 19.30 en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla, Colombia.

Además, contra Botafogo por el Brasileirão juega hoy miércoles desde las 21.30 en el Estádio Olímpico Nilton Santos.

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