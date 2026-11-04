La Justicia investiga el brutal ataque a trabajadoras trans en Palermo como odio de género

Detalles sobre la agresión en la zona

El hecho ocurrió en las inmediaciones de la avenida de los Ombúes y Andrés Bello, en los bosques de Palermo. Según testimonios, un grupo de jóvenes que participaba de un encuentro de ciclismo stunt se desprendió del recorrido establecido para dirigirse a la zona donde se encontraban las trabajadoras sexuales.

Allí, comenzaron a insultarlas y provocarlas, lo que derivó en un enfrentamiento físico. Las imágenes difundidas muestran a los adolescentes que persiguieron a las mujeres y usaron conos de tránsito, cubiertas de bicicletas y otros elementos para atacarlas.

El repudio de las organizaciones sociales

Pedro Paradiso Sottile, presidente de la Fundación Igualdad y referente de la comunidad LGTBQ, manifestó su repudio a través de redes sociales. “Es violencia y delito de odio por identidad de género”, señaló, criticando la impunidad con la que los agresores se sintieron habilitados a actuar y la difusión de los videos.

La organización exigió que se identifique a los responsables y se esclarezcan los hechos con la máxima rigurosidad que exige la ley actual.