La Justicia de la Ciudad de Buenos Aires inició una investigación de oficio ante una brutal agresión cometida por adolescentes contra trabajadoras sexuales trans en los Palermo. El incidente, que incluyó el uso de objetos contundentes y el arrancar un árbol de raíz, quedó registrado en filmaciones difundidas en redes sociales por los propios agresores, acompañadas por mensajes transfóbicos.
La Justicia investiga el brutal ataque a trabajadoras trans en Palermo como odio de género
La Fiscalía porteña investiga una violenta agresión de adolescentes a trabajadoras trans en Palermo, y evalúa agravar la imputación por odio de género
Durante el enfrentamiento, uno de los jóvenes, de 14 años y oriundo de Berazategui, sufrió un golpe en la cabeza con una linga de bicicleta, lo que motivó la intervención de la Unidad de Flagrancia Norte del Ministerio Público Fiscal. El SAME lo asistió en el Hospital Fernández por un corte superficial y un traumatismo craneoencefálico leve.
Las fuentes judiciales evalúan aplicar el agravante por odio de género en la acusación, considerando la naturaleza de los mensajes y el accionar de los atacantes. Organizaciones de la comunidad LGTBQ+ repudiaron el hecho, calificándolo como un delito de odio y reclamando una investigación exhaustiva.
Detalles sobre la agresión en la zona
El hecho ocurrió en las inmediaciones de la avenida de los Ombúes y Andrés Bello, en los bosques de Palermo. Según testimonios, un grupo de jóvenes que participaba de un encuentro de ciclismo stunt se desprendió del recorrido establecido para dirigirse a la zona donde se encontraban las trabajadoras sexuales.
Allí, comenzaron a insultarlas y provocarlas, lo que derivó en un enfrentamiento físico. Las imágenes difundidas muestran a los adolescentes que persiguieron a las mujeres y usaron conos de tránsito, cubiertas de bicicletas y otros elementos para atacarlas.
El repudio de las organizaciones sociales
Pedro Paradiso Sottile, presidente de la Fundación Igualdad y referente de la comunidad LGTBQ, manifestó su repudio a través de redes sociales. “Es violencia y delito de odio por identidad de género”, señaló, criticando la impunidad con la que los agresores se sintieron habilitados a actuar y la difusión de los videos.
La organización exigió que se identifique a los responsables y se esclarezcan los hechos con la máxima rigurosidad que exige la ley actual.
Fuentes utilizadas
- La justicia investigará el ataque en patota a trabajadoras sexuales trans en los bosques de Palermo
- Medida. La Justicia investigará el ataque de un grupo de hombres a mujeres trans en los bosques de Palermo
- “A correr a los trabas”: la Justicia investigará el ataque en patota a trabajadoras sexuales trans en los bosques de Palermo
En pocas palabras
- Investigación judicial: la Justicia de la Ciudad de Buenos Aires investiga una agresión de adolescentes a trabajadoras trans en Palermo.
- Hechos de violencia: el ataque incluyó objetos contundentes y mensajes transfóbicos, con un joven herido.
- Agravante de odio: se evalúa imputar el ataque como delito de odio por identidad de género, repudiado por organizaciones LGTBQ+.