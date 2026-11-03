Lali repudió el ataque a mujeres del colectivo trans

El tamaño del pastel se convirtió en tema de conversación y provocó una reacción de la artista, aunque lejos de cualquier explicación sobre el festejo.

“Veo a algunos medios convencionales de información más indignados con el tamaño de una torta de casamiento que con que 50 pibes salgan a la calle a CAZAR travestis, personas trans que están trabajando en la calle... Total normalidad y silencio”, escribió en sus historias de Instagram.

Con ese contraste, Lali cuestionó las prioridades de la cobertura mediática y llevó ante sus 12 millones de seguidores una denuncia que consideró relegada. La discusión dejó entonces de girar exclusivamente alrededor de su boda.

Minutos después, María Becerra sumó su voz. Frente a una comunidad de más de 15 millones de seguidores, expresó su dolor por las agresiones y rechazó que el miedo o la indiferencia se vuelvan parte de la vida cotidiana.

“Nadie debería vivir con miedo por ser quien es, ni acostumbrarse a la violencia o a la indiferencia”, sostuvo. También reclamó visibilizar, acompañar y exigir respeto por la vida y la dignidad de las personas trans y de toda la comunidad LGBTQ+.

Su mensaje terminó con una convocatoria: participar el 7 de noviembre de la 35ª Marcha del Orgullo LGBTIQ+ en la Ciudad de Buenos Aires. “MÁS FUERTES QUE NUNCA”, escribió, y recordó a quienes abrieron camino y a quienes siguen resistiendo.

Así, entre el cuestionamiento de Lali y el llamado de Becerra, ambas artistas utilizaron sus redes para reclamar atención sobre las agresiones y defender el derecho a vivir en libertad, sin miedo y sin violencia.