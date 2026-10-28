Una noticia inesperada sacudió al mundo de la televisión y a los fanáticos del certamen culinario más visto de la pantalla chica. En medio de una temporada intensa y repleta de desafíos gastronómicos, Damián Betular se prepara para alejarse temporalmente del jurado de MasterChef Celebrity (Telefe).
Bombazo en Masterchef: ¡Damián Betular se va del programa!
Damián Betular dejará temporalmente el jurado de MasterChef por un compromiso teatral en Mar del Plata, lo que obliga a la producción a buscar un reemplazo
La decisión obligará a la producción a moverse a paso firme para encontrar un sustituto que esté a la altura del exigente estrado.
La primicia fue revelada por la panelista Natalie Weber en Intrusos (América TV), donde sorprendió al detallar la verdadera razón detrás de este alejamiento. El reconocido pastelero asumirá un importante compromiso teatral durante el verano, sumándose al elenco del musical Hairspray en la ciudad de Mar del Plata. Esta propuesta sobre tablas le impedirá cumplir con las extenuantes jornadas de filmación del programa durante las primeras semanas del año.
Como era de esperarse, la novedad abrió un acalorado debate sobre quién ocupará la cotizada silla. Entre los nombres que resonaron en el estudio aparecieron figuras consagradas como Dolli Irigoyen y Donato de Santis.
No obstante, el conductor Adrián Pallares puso en duda algunas de estas opciones, al recordar el desgaste físico que implican las largas horas de estudio y la logística que requiere el formato.
Para tranquilidad de los espectadores, la salida del queridísimo pastelero no será definitiva. Según precisó Weber, la ausencia de Betular se limitará únicamente al mes de enero, por lo que retomará sus funciones en febrero una vez concluida su etapa en la Costa Atlántica.
Mientras tanto, la gran incógnita pasa por descubrir quién acompañará a Germán Martitegui y a Maru Botana durante ese periodo, manteniendo en vilo a una audiencia que esperará con ansias la confirmación del nuevo integrante.
En pocas palabras
- Damián Betular: dejará temporalmente Masterchef por un compromiso teatral en Mar del Plata.
- Reemplazo: la producción busca un sustituto para el jurado durante su ausencia.
- Regreso: Betular retomará sus funciones en febrero tras finalizar su etapa teatral.