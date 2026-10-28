Bombazo en Masterchef: ¡Damián Betular se va del programa!

Como era de esperarse, la novedad abrió un acalorado debate sobre quién ocupará la cotizada silla. Entre los nombres que resonaron en el estudio aparecieron figuras consagradas como Dolli Irigoyen y Donato de Santis.

No obstante, el conductor Adrián Pallares puso en duda algunas de estas opciones, al recordar el desgaste físico que implican las largas horas de estudio y la logística que requiere el formato.

Para tranquilidad de los espectadores, la salida del queridísimo pastelero no será definitiva. Según precisó Weber, la ausencia de Betular se limitará únicamente al mes de enero, por lo que retomará sus funciones en febrero una vez concluida su etapa en la Costa Atlántica.

Mientras tanto, la gran incógnita pasa por descubrir quién acompañará a Germán Martitegui y a Maru Botana durante ese periodo, manteniendo en vilo a una audiencia que esperará con ansias la confirmación del nuevo integrante.