A días del debut de la nueva temporada de Masterchef Celebrity, se supo quién será el primer famoso en ser eliminado del certamen conducido por
Se supo quién será el primer eliminado de Masterchef Celebrity
En LAM salieron a la luz detalles explosivos de la nueva temporada de Masterchef Celebrity y habló el primer eliminado
"Pachu Peña es el primer eliminado de Masterchef, lo revelamos porque él mismo lo dijo", contó Ángel de Brito en LAM antes de presentar la entrevista a Pachu Peña.
Divertido el comediant reveló que estará viajado las próximas semanas para una gira teatral en España y no pudo ocultar su risa al darse cuenta que había confirmando su eliminación.
En esta temporada formarán parte Luck Ra, Karina Mazzoco, Martita Fort, Julieta Nair Calvo, Juli Poggio, Edith Hermida, Morena Beltrán, Grego Rosello, Alejandro Lerner, entre otros.
Quién reemplazará a L-Gante en Masterchef Celebrity
A pesar de la gran expectativa por la presencia de L-Gante en la nueva temporada de Masterchef Celebrity, se confirmó que el cantante fue despedido por Telefé y no formará parte del elenco de esta edición.
En medio de rumores sobre su relación actual con Wanda Nara, L-Gante quedó afuera del reality y en Sálvese Quien Pueda revelaron que será reemplazado por Mike Amigorena.
Según explicó Yanina Latorre, desde hacía varios meses que la producción estaba interesada en el actor nacido en Mendoza quien ya habría cerrado su contrato.
La reacción de Wanda Nara al enterarse que Telefé echó a L-Gante de Masterchef
En medio de las repercusiones por la denuncia contra L-Gante y los allanamientos que hubieron en su casa, Ángel de Brito reveló cómo reaccionó Wanda Nara luego de que anunciaran que el cantante no participará en Masterchef Celebrity.
Si bien hubieron versiones que aseguraban que había sido L-Gante el decidió dar un paso al costado por problemas en su agenda, De Brito confirmó que fue el canal quien lo despidió y Wanda Nara se enojó.
"A L-Gante lo bajó Telefé. Wanda se quejó, quería que lo retengan pero no fue solo por el tema de las armas. L-Gante les plantó la foto, no le contesta a los productores, no está apto para estar en un programa que tiene muchas horas de grabacion y otros compromisos", arrancó.
Además desmintió que haya sido por un asupuesta recaída en sus adicciones. "No fue por drogas, el último problema fue la foto. Fue Wanda Nara la que lo quería en el programa ella rompió para que estuviera y lo aceptaron porque les pareció bueno el show", siguió sobre el motivo por el que Telefé decidió sumarlo al reality.
En pocas palabras
- Masterchef Celebrity: Se conoció que Pachu Peña será el primer eliminado de la nueva temporada.
- Revelación en LAM: Ángel de Brito confirmó la eliminación de Peña y mostró una entrevista donde él lo anunciaba.
- Cambios en el elenco: Mike Amigorena reemplazaría a L-Gante, quien fue desvinculado por Telefé a pesar de que Wanda Nara se quejó.