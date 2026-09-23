Se supo quién será el primer eliminado de Masterchef Celebrity

En esta temporada formarán parte Luck Ra, Karina Mazzoco, Martita Fort, Julieta Nair Calvo, Juli Poggio, Edith Hermida, Morena Beltrán, Grego Rosello, Alejandro Lerner, entre otros.

Quién reemplazará a L-Gante en Masterchef Celebrity

A pesar de la gran expectativa por la presencia de L-Gante en la nueva temporada de Masterchef Celebrity, se confirmó que el cantante fue despedido por Telefé y no formará parte del elenco de esta edición.

En medio de rumores sobre su relación actual con Wanda Nara, L-Gante quedó afuera del reality y en Sálvese Quien Pueda revelaron que será reemplazado por Mike Amigorena.

Según explicó Yanina Latorre, desde hacía varios meses que la producción estaba interesada en el actor nacido en Mendoza quien ya habría cerrado su contrato.

La reacción de Wanda Nara al enterarse que Telefé echó a L-Gante de Masterchef

En medio de las repercusiones por la denuncia contra L-Gante y los allanamientos que hubieron en su casa, Ángel de Brito reveló cómo reaccionó Wanda Nara luego de que anunciaran que el cantante no participará en Masterchef Celebrity.

Si bien hubieron versiones que aseguraban que había sido L-Gante el decidió dar un paso al costado por problemas en su agenda, De Brito confirmó que fue el canal quien lo despidió y Wanda Nara se enojó.

"A L-Gante lo bajó Telefé. Wanda se quejó, quería que lo retengan pero no fue solo por el tema de las armas. L-Gante les plantó la foto, no le contesta a los productores, no está apto para estar en un programa que tiene muchas horas de grabacion y otros compromisos", arrancó.

Además desmintió que haya sido por un asupuesta recaída en sus adicciones. "No fue por drogas, el último problema fue la foto. Fue Wanda Nara la que lo quería en el programa ella rompió para que estuviera y lo aceptaron porque les pareció bueno el show", siguió sobre el motivo por el que Telefé decidió sumarlo al reality.