Donato de Santis opinó de Maru Botana tras ser acusada de no probar la comida en Masterchef

"Hay que aceptarla como es, cada uno es distinto", siguió Donato quien decidió dar un paso al costado durante la última temporada de Masterchef.

Yanina Latorre acusó a Maru Botana de discriminarla por ser flaca

Yanina Latorre estalló contra la cocinera y habló del origen de su enemistad. Si bien Maru aseguró que se tomaría un café con la panelista, Yanina se mostró lapidaria y la destruyó.

"Nosotras éramos muy amigas, pero además integrábamos un grupo de amigas que éramos 8, más o menos. Los domingos nos juntábamos a estudiar en su casa y a comer sus tortas porque eran riquísimas. Una delicia total", dijo.

"Yo era re flaquita. Escuálida. Y ella les dijo a las chicas "ustedes por qué piensa que es tan flaca, ustedes creen que come las tortas. No, se va de acá y las vomita para estar flaca y robarnos nuestros novios. En esa época, que trataran de roba novios era ser una prostituta profesional, y que te digan anoréxica era lo peor. Llegué a mi casa llorando y me dejó sin amigas", recordó.

"Fueron tres años donde nadie me habló porque ella me hizo bullying y convenció a las demás chicas. Ella tenía un problema de obesidad, era gordita, y para estar así como está se mata, hace de todo. Y como yo era delgada se la agarró conmigo. Fue terrible", concluyó Yanina.