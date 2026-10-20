Donato de Santis rompió el silencio luego de la polémica que estalló en las redes sociales donde los usuarios estallaron en críticas y memes cuestionando como prueba la comida Maru Botana en Masterchef Celebrity.
Donato de Santis opinó de Maru Botana tras ser acusada de no probar la comida en Masterchef
La tajante respuesta de Donato de Santis cuando le preguntaron por el rol de Maru Botana en Masterchef
Maru Botana se sumó al reality como jurado ocupando el lugar de Donato de Santis y desde el primer momento fue criticada porno comer la comida que preparan los participantes como sí lo hacen Damián Betular y Germán Martitegui e incluso acusándola de fingir en algunas oportunidades de dar un mordisco.
Al ser consultado por Maru Botana, Donato fue contundente. "A Maru la veo bien. Todos somos únicos no todos somos iguales, cada uno se mueve acorde, ella toma sus decisiones", arrancó en LAM.
"Hay que aceptarla como es, cada uno es distinto", siguió Donato quien decidió dar un paso al costado durante la última temporada de Masterchef.
Yanina Latorre acusó a Maru Botana de discriminarla por ser flaca
Yanina Latorre estalló contra la cocinera y habló del origen de su enemistad. Si bien Maru aseguró que se tomaría un café con la panelista, Yanina se mostró lapidaria y la destruyó.
"Nosotras éramos muy amigas, pero además integrábamos un grupo de amigas que éramos 8, más o menos. Los domingos nos juntábamos a estudiar en su casa y a comer sus tortas porque eran riquísimas. Una delicia total", dijo.
"Yo era re flaquita. Escuálida. Y ella les dijo a las chicas "ustedes por qué piensa que es tan flaca, ustedes creen que come las tortas. No, se va de acá y las vomita para estar flaca y robarnos nuestros novios. En esa época, que trataran de roba novios era ser una prostituta profesional, y que te digan anoréxica era lo peor. Llegué a mi casa llorando y me dejó sin amigas", recordó.
"Fueron tres años donde nadie me habló porque ella me hizo bullying y convenció a las demás chicas. Ella tenía un problema de obesidad, era gordita, y para estar así como está se mata, hace de todo. Y como yo era delgada se la agarró conmigo. Fue terrible", concluyó Yanina.
En pocas palabras
- Donato de Santis: Se refirió a las críticas hacia Maru Botana en Masterchef, defendiendo su estilo único.
- Maru Botana: Fue cuestionada en redes por no probar la comida de los participantes en Masterchef Celebrity.
- Yanina Latorre: Acusó a Botana de haberle hecho bullying en el pasado por su complexión física.